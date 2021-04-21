«انضممنا لظروف لم تعد موجودة».. أتلتيكو مدريد ينسحب من «سوبر ليج»

على غرار ما قامت به أندية إنجلترا، في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء

أعلن نادي أتلتيكو مدريد بشكل نهائي، انسحابه الرسمي من بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديد، على غرار ما قامت به أندية إنجلترا، في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وقال أتلتيكو مدريد عبر بيان رسمي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: «قرر مجلس إدارة أتلتيكو الذي اجتمع صباح الأربعاء إبلاغ السوبر ليج وبقية الأندية التأسيسية رسميًا بقراره الانسحاب وعدم الانضمام إلى المشروع».

وأضاف: «اتخذ أتلتيكو مدريد قرارًا يوم الإثنين الماضي بالانضمام إلى هذا المشروع استجابة لظروف لم تعد موجودة اليوم».

وتابع: «بالنسبة للنادي الانسجام ضروري بين جميع المجموعات التي تتكون منها عائلة الروخي بلانكو وخاصة جماهيرنا. أظهر الفريق الأول ومدربهم رضاهم عن قرار النادي مدركين أن المزايا الرياضية يجب أن تسود على أي معايير أخرى».

يُذكر أن أندية مانشستر يونايتد، ليفربول، وأرسنال، وتوتنام، وتشيلسي، أعلنوا الانسحاب الرسمي من دوري السوبر الأوروبي.

وأصدرت الأندية بيانات رسمية في توقيت واحد لإعلان الانسحاب، ومن قبلهم بساعات قليلة كان مانشستر سيتي هو الأخر أصدر بيانه الخاص بانسحابه من «السوبر ليج».