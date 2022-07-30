انضمام 7 شركات وهيئة البترول لمنظومة المشغل الاقتصادي المعتمد بمصلحة الجمارك

كشفت أمل نوس جندي رئيس الإدارة المركزية المشغل الاقتصادي المعتمد AEO – Egypt ، بمصلحة الجمارك، عن انضمام 7 شركات لمنظومة البرنامج، وذلك بعد استيفائها جميع شروط الانضمام.



وأضافت أنه تم إجراء لقاء موسع في مقر إدارة البرنامج بمصلحة الجمارك بأبراج وزارة المالية، وتم تناول دور وأهداف منظومة المشغل الاقتصادي، خاصة مع انضمام هذا العدد الكبير من الشركات دفعة واحدة، التي تمثل كبريات الشركات المصرية والأجنبية، التي لديها سجل حافل في التصنيع والأنشطة الاستثمارية في مصر.

وأشادت ” نوس” رئيسة البرنامج بممثلي الشركات المنضمة حديثاً لبرنامج المُشغّل الاقتصادي المُعتمد، وكذا بدور شركاتهم الفاعل في دفع عجلة التنمية، وإسهاماتها الواضحة في تحفيز مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري.

على الجانب الآخر أشاد الحضور من ممثلي الشركات المنضمة حديثا للبرنامج بالتسهيلات التي تم منحها للانضمام للبرنامج، مؤكدين أن هذا الانضمام سيكون بمثابة نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية والاستثمارية لشركاتهم، وكذا يعظم من الناتج المحلي الإجمالي.

وشملت الشركات الجديدة كلا من شركة مصر للبترول، وشركة مرسيدس بنز، وشركة العامرية لتكرير البترول.

كما كان من بين الشركات الإسكندرية للبترول، وشركة النصر للمحولات والمنتجات الكهربائية، وشركة القاضى وشركاه للملاحة والتجارة ( كادمار) .

كما ضمت الشركات الجديدة، كلا من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك)، والهيئة العامة للبترول.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد، أن هذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة المركزية لبرنامج المُشغّل الاقتصادي المعتمد لتعزيز مناخ الاستثمار، وتماشياً مع الخُطط والأهداف الاستراتيجية التي تتبناها إدارة البرنامج بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي للشركات المنضمة لبرنامج المُشَغّل الاقتصادي.

وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام الشركات المختلفة لمنظومة المشغل الاقتصادي المعتمد في فبراير الماضي، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.

وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة المشغل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، إضافة إلى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.

كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج المتواجد فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.

ويسمح النظام زيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريا.

كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.