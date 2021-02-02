انضمام 650 منشأة سياحية لشبكة برنامج «فاين داين»

البرنامج المتخصص في مساعدة المنشآت السياحية في تحقيق أعلى معايير النظافة والتعقيم

أعلنت فاين للحلول المتكاملة، والتي تعد جزءاً من مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، انضمام المزيد من المنشآت السياحية لبرنامجها “فاين داين”.

وهو البرنامج المتخصص في مساعدة المنشآت السياحية في تحقيق أعلى معايير النظافة والتعقيم؛ لتصل إلى أكثر من 650 مطعماً ومقهى في كل من مصر، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والأردن.

في هذا الصدد، صرح جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، قائلاً: “في ظل جائحة كورونا، باتت مسألةالصحة والنظافة في المنشآت السياحية من أهم الأولويات لدى الزبائن والمستهلكين الذين تتمحور متطلباتهم حالياً حول ضمان توفر مستوى عالٍ من النظافة والتعقيم في منشآت الضيافة التي يرتادونها”.

ومن هنا، يحرص برنامج “فاين داين” على مساعدة المؤسسات المنضمة اليه في حماية صحة عملائها من خلال محورين؛ المحور الأول يعتمد على تزويد المنشآت بكافة حلول النظافة الأساسية مثل مناديل الوجه المعقمة، وورق تنشيف الأيدي.

بالإضافة لمستلزمات الوقاية الشخصية (PPE) التي يرتديها الموظفين، وموزعات صابون اليدين السائل.

فضلاً عن المطهرات والمعقمات المضادة للبكتيريا، تلك المعتمدة من قبل وكالة حماية البيئة (EPA) .

أما المحور الثاني فيتضمن تقديم برنامج تدريبي متخصص في نظافة الأغذية وسلامتها لكافة الموظفين العاملين في المنشآت السياحية، وذلك وفقاً لأعلى المعايير والإجراءات الدولية في هذا المجال.

وأضاف: ” يقوم خبراء الصحة بزيارة المنشآت السياحية المنضمة لبرنامج “فاين داين” لتقييم حلول ومننتجات النظافة والتعقيم المعتمدة لديها وتقديم توصياتهم مع تزويدها بحلول ومنتجات فاين التي توفر أفضل حماية للعملاء ، وفي حال استيفاء المطاعم والمقاهي لمعايير البرنامج، تحصل هذه المنشآت على شهادة تشير إلى انضمامها لبرنامج “فاين داين”.

مما يسهم في تعزيز سمعتها وإبراز التزامها تجاه صحة وسلامة موظفيها وروادها، وبالتالي يسهل التعرف عليها من قبل آلاف الزبائن من مستخدمي منصة برنامج “فاين داين” في مصر وسائر الدول العربية التي يطبق بها البرنامج”.

وكانت فاين للحلول المتكاملة قد استلهمت برنامجها الحصري، من نتائج استطلاع الرأي الذي نفذته شركة كانتار الشرق الأوسط، حيث درست العلاقة المباشرة بين ولاء العملاء للمنشآت السياحية ومستوى النظافة والتعقيم فيها.

خاصة فيما يتعلق بدورات المياه، كاشفة عن الدور الكبير الذي تلعبه مستويات ومعايير النظافة والتعقيم في تحديد نوعية التجربة التي يخوضها العملاء.