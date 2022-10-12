انضمام 11 شركة جديدة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التابع للجمارك

كشفت أمل نوس جندي، رئيس برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد “التابع لمصلحة الجمارك”، عن اعتماد 11 شركة جديدة وانضمامهم لمنظومة البرنامج، وذلك بعد استيفائهم كافة شروط الانضمام.

وأضافت أن تلك الشركات من كبرى الشركات الاقتصادية العاملة في السوق المحلية، حيث تستهدف تلك الشركات من المميزات المتاحة بالبرنامج.

وأجرت “جندي” لقاءً مع الشركات المنضمة للبرنامج، وذلك في مقر الإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي بمصلحة الجمارك، موضحة فيه عن دور وأهداف منظومة المشغل الاقتصادي، والدور الكبير والمجهود المبذول من الإدارة العامة للعملاء لتقديم كافه المساعدات والاستفسارات للشركات التي ترغب في الانضمام، وكذا السعي الدائم لانضمام الشركات الملتزمة التي تساهم بشكل ملحوظ في الاقتصاد الوطني.

وحسب “جندي” فإن الشركات تضم كل من الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والجرس للتوابل والأعشاب الطبية، والشرق الأوسط للعبوات الزجاجية، ومصر لصناعة الزجاج، والغازات البترولية “بتروجاس”، وشينكر ايجيبت، والشرق للتجارة والتوزيع، وجي اس اف ايجيبت، والقاهرة للتصنيع الزراعي، وجولدن للتجارة، والجرس لمكونات الغذاء “بيل فودز”.

وكانت قد أكدت مصلحة الجمارك أن خدمة الفاعل الاقتصادي تسهم في تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية بهدف تقليل معدلات زمن الإفراج عن البضائع وتخفيف تكلفة عملية الاستيراد من الخارج.

وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد مؤخرا، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.

وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، بالإضافة إلى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.

كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج الموجود فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.

كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.