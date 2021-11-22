انضمام نجلاء الأهوانى إلى عضوية مجلس إدارة أليانز للتأمين فى مصر

كشفت شركة أليانز للتأمين – مصر عن انضمام الدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي الأسبق، إلى عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار سعيها نحو الاستعانة بالكوادر والقيادات الاستثنائية، تعزيزًا لخبرات مجلس الإدارة لتحقيق أهداف الشركة ومواصلة ريادتها للقطاع التأميني في مصر، وأكدت الدكتورة نجلاء الأهواني عن سعادتها بالانضمام لمجلس إدارة شركة أليانز للتأمين – مصر باعتبارها كيانًا عريقًا يلعب دورا حيويا فى تعزيز الاقتصاد، فضلًا عن حرص الشركة الدائم على تقديم الحلول المتنوعة تلبية لمتطلبات المجتمع المصري إلى جانب تقديم المشورة السديدة لأفراده ومؤسساته في القطاع المالي غير المصرفي لما يمثله من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية.

الشركة تتطلع للاستفادة من خبراتها

ومن جانبه، أكد أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، عن فخره وسعادته بانضمام الدكتورة نجلاء الأهواني إلى مجلس إدارة الشركة، مما يعد تأكيدًا على الخطوات الريادية التي تتخذها الشركة للإستعانة بالكوادر النسائية والقيادات اللاتي لديهن إنجازات كبيره في المجال الاقتصادي، متطلعًا إلى أن تعمل الدكتورة نجلاء الأهواني من خلال خبرتها الواسعة في القطاعين الحكومي والخاص وفي المجتمع المدني على المساهمه في تحقيق أهداف الشركة التنموية وتنفيذ استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

عن نجلاء الأهواني

الدكتورة نجلاء الأهواني هي أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة ووزيرة التعاون الدولي الأسبق تولت حقيبة الوزارة في عهد المهندس إبراهيم محلب خلال عامي 2014-2015، حيث قادت الوزارة في وقت استثنائي كانت مصر فيه تخرج من ظروف سياسية واقتصادية دقيقة للغاية. الدكتورة نجلاء الأهواني

وخلال الفترة من 2011-2014 تولت الأهواني منصب المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، كما تولت العديد من المناصب الهامة طوال مسيرتها الحافلة حيث شغلت رئاسة مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر خلال 2017-2019 ، وشغلت منصب المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومدير مركز الدراسات الأوروبية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشغلت العديد من المناصب في غرفة التجارة الأمريكية ومنظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”.

وتشغل حاليًا بجانب عضوية مجلس إدارة شركة أليانز للتأمين – مصر، عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري وعضوية مجلس أمناء مبادرة “إرادة” بمجلس الوزراء والجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

عن أليانز

“أليانز” هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 14 فرعاً و من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.