انضمام مصر رسميا إلى مبادرة إنتاج القطن النظيف

بعد عام كامل من المراجعة الشاملة لكافة مراحل إنتاج محصول القطن

صرح الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، بأن مصر انضمت رسميا لمبادرة القطن النظيف وجاء ذلك بعد عام كامل من المراجعة الشاملة لكافة مراحل إنتاج محصول القطن بـمصر.

وأشار خلال تصريحات له اليوم إلى أن المبادرة يشترك فيها مجموعة من أكبر الشركات العالمية ومقرها سويسرا، التي ترغب في شراء قطن مصري أفضل ومصر ستحقق مزايا عدة من انضمامها للمبادرة منها: الاستدامة في إنتاج محصول القطن وتطبيق أفضل التوصيات الفنية وتوثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحصول في جميع مراحله وفتح أسواق عالمية جديدة أمام القطن المصري.

كما أعلن الدكتور مصطفى عبد الرازق مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، افتتاح أحد المنافذ الجديدة لبيع منتجات مكون تصنيع الألبان التابع للمعهد للبيع بأسعار مخفضة دعماً للمستهلك واستمرارا لسياسة الدولة في تفعيل دور المراكز البحثية ومساهمتها بالدور الإنتاجي إلى جانب دورها البحثي.

وأكد الدكتور احمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، استمرار تسير عمليات تصدير طرود النحل الحي في صورتيه الأقراص والمرزوم إلى الدول العربية تسير على قدم وساق، حيث تم مد صلاحية الشهادة أسبوعين بعد التأكد من سلامة الطرود، وذلك بسبب ظروف مواعيد الطيران وكذلك عمل بعض التسهيلات التي لا تضر بالنحل وعدم تعطيل أي عملية من عمليات إجراءات التصدير بالمكون.

وصرح الدكتور أشرف خليل مدير معهد امراض النبات ان المعهد قام خلال شهر أبريل بفحص 468 رسالة زراعية من التقاوي والبذور للمحاصيل المختلفة الواردة من الخارج للتأكد من خلوها من الأمراض.

كما أعلن الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات عن استلام أول عينات من التوابل والأعشاب والنباتات الطبية والعطرية من الحجر الزراعي لتحليلها ولذلك تطبيقاً لقرار وزير الزراعة باعتماد المعمل المركزي للمبيدات في تحليل السلع الزراعية لمواجهة الطلبات المتزايدة على الصادرات الزراعية المصرية.