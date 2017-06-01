انضمام مرشح جديد للمنافسة على مقعد نايلكس بالبورصة

مصطفى طلعت تقدم حسين عبد المحسن صادقـ العضو المنتدب لشركة جينيال تورز، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية على مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس". يشار إلى أن شركة جينيال تورز مقيدة ببورصة النيل وتعمل في مجال تنظيم الرحلات والحجوزات السياحية، ويبلغ رأسمالها الحالي 4.7 مليون



مصطفى طلعت

تقدم حسين عبد المحسن صادقـ العضو المنتدب لشركة جينيال تورز، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية على مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة “نايلكس”.

يشار إلى أن شركة جينيال تورز مقيدة ببورصة النيل وتعمل في مجال تنظيم الرحلات والحجوزات السياحية، ويبلغ رأسمالها الحالي 4.7 مليون جنيه.

وكان المهندس أحمد شلبي، العضو المنتدب بشركة إم بي للهندسة، قد تقدم الثلاثاء، بأوراق ترشحه على مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يوم 22 يونيو المقبل، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.