انضمام كوريا إلى المجتمع الدولي لتعزيز تبادل المعلومات حول الأصول المشفرة

انضمت كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وعشرات الدول الأخرى لإصدار بيان يدعو إلى تعزيز الإطار الدولي للتبادل التلقائي للمعلومات حول معاملات الأصول المشفرة لضمان الامتثال لقوانين الضرائب، وفقا لوكالة يونهاب.

وفي أغسطس 2022، وافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، الذي ينص على الإبلاغ عن المعلومات الضريبية المتعلقة بالمعاملات في الأصول السيبرانية على نحو موحد، بهدف تبادل هذه المعلومات بين السلطات الضريبية تلقائيا.

وقد أعربت مجموعة العشرين عن دعمها لهذا الإطار، وحددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2027 باعتباره العام المستهدف لتنفيذه.

وأصدرت 48 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، بيانا مشتركا اليوم الجمعة لضمان التعجيل بالإجراءات المحلية لتنفيذه وتشجيع المزيد من الدول على الانضمام إلى المخطط الجديد، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

وجاء في البيان: «إن التنفيذ الواسع النطاق والمتسق وفي الوقت المناسب لإطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة سيزيد من تحسين قدرتنا على ضمان الامتثال الضريبي وتضييق الخناق على التهرب الضريبي، مما يقلل من الإيرادات العامة ويزيد العبء على أولئك الذين يدفعون ضرائبهم».

وقالت الدول إنها ستعمل على نقل الإطار بسرعة إلى قوانينها المحلية وتفعيل اتفاقيات التبادل بحلول عام 2027، وهو ما يهدف إلى مواكبة التطور السريع والنمو في سوق الأصول المشفرة وضمان أن المكاسب الأخيرة في شفافية الضرائب العالمية لن تتآكل.

وقال البيان: «ندعو الولايات القضائية الأخرى للانضمام إلينا بهدف تعزيز النظام العالمي لتبادل المعلومات التلقائي الذي لا يترك أي مكان للتهرب الضريبي».