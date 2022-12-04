انضمام قاطرتين جديدتين لأسطول قناة السويس خلال أيام

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن قاطرتين جديدتين ستنضمان إلى أسطول هيئة قناة السويس خلال منتصف ديسمبر الجارى، قادمتين من ترسانة جوانزو الصينية، بقوة شد تصل إلى 75 طنا لكل منهما.

وقالت المصادر إن القاطرتين الجديدتين تأتيان فى إطار التعاقد بين هيئة قناة السويس والترسانة الصينية لبناء 6 قاطرات، على أن تتولى «جوانزو« بناء 3 بالصين، مشيرة إلى أن الثالثة تم الإتفاق عليها فى إطار تسوية قضية جنوح السفينة «إيفر جيفن» مع مالكها ومقرر وصولها منتصف عام 2023.

وأضافت أن القاطرات الثلاث الباقية سيتم بناؤها بترسانة بورسعيد ستكون قادمة من الصين، تحت إشراف الشركة الصينية والتى ستقوم بتوريد كافة الخامات والمعدات والماكينات المساعدة والمهمات، وتتجاوز تكلفة القاطرة الواحدة الـ 7 ملايين دولار.

وذكرت أنه من المرجح إطلاق أسماء اثنين من مسئولى إدارات الهيئة السابقين على القاطرتين الجديدتين، مشيرة إلى أن التعاقد مع ترسانة جوانزو الصينية يعود إلى مايو 2021.

وشهد أسطول هيئة قناة السويس خلال عام 2022 انضمام 16 وحدة بحرية متنوعة ما بين قاطرات ومعديات ومتعددة الأغراض، ويخوت بهدف تعزيز تنافسيتها ضمن إستراتيجية عام 2023 الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المُقدمة للسفن العابرة، وتلبية احتياجات العملاء.

يذكر أن هيئة قناة السويس تمتلك أسطولا من 31 قاطرة من طرازات مختلفة بقدرات تتراوح من 3200 حصان إلى 16000 حصان وتستخدم فى عمليات القطر، والإنقاذ ومكافحة الحرائق، وإرساء السفن.