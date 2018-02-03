انضمام شريف سامي للجنة تطوير الاستثمار بهيئة الأوقاف

عبدالحافظ : إضافة كبيرة ستُحدث نقلة نوعية في استثمارات الهيئةمصطفى طلعتانضم شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إلى لجنة تطوير الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية.وأكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، أن انضمام رئيس الرقابة المالية السابق إلى

عبدالحافظ : إضافة كبيرة ستُحدث نقلة نوعية في استثمارات الهيئة





مصطفى طلعت

انضم شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إلى لجنة تطوير الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية.

وأكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، أن انضمام رئيس الرقابة المالية السابق إلى اللجنة يعد إضافة كبيرة؛ نظرًا لخبراته الطويلة في مجال اﻻستثمار بكل أنواعه وأشكاله.

وأشار إلى أن اللجنة تضم خبرات كثيرة في جميع المجالات البحثية والتحليلات المالية والفنية والاقتصادية التي من المقرر أن تُحدث نقلة نوعية كبيرة في استثمارات الأوقاف خلال الفترة المقبلة.

كان عبد الحافظ قد أكد، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، أن الهيئة شكلت لجنة استثمار تضم 7 أعضاء لديهم خبرات متنوعة، على رأسهم محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية.

ولفت رئيس الهيئة وقتها إلى أن هدف اللجنة وضع استراتيجية كاملة لبحث الفرص الاستثمارية، سواء داخل سوق المال أو خارجها، موضحًا أنه قد تتم الاستعانة بخبرات جديدة مستقبلًا، مثل منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، وسهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر.