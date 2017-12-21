انضمام سهم واحد فقط.. حصاد بورصة النيل فى 2017

❐ 3 كيانات تنتظر الموافقة على الطرح.. ومن المرجح أن تتم بين الربعين الأول أو الثانى من العام المقبل ❐ ارتفاعات السوق الرئيسية ومبادرة «المركزى» يضعفان فرص رواج «النايلكس» ❐ انتخاب ممثل للشركات الصغيرة بعضوية البورصةشريف عمرواجهت بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة &laqu

❐ 3 كيانات تنتظر الموافقة على الطرح.. ومن المرجح أن تتم بين الربعين الأول أو الثانى من العام المقبل

❐ ارتفاعات السوق الرئيسية ومبادرة «المركزى» يضعفان فرص رواج «النايلكس»

❐ انتخاب ممثل للشركات الصغيرة بعضوية البورصة



شريف عمر

واجهت بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة «النايلكس»، عاماً ممتلئا بالتحديات الاقتصادية، أدت فى النهاية لقيد شركة واحدة فقط خلال 2017، هى شركة الاتحاد الصيدلى للاستثمار، فى حين لجأت إدارة البورصة لبدء تطبيق خطة لتطوير «النيل» سواء من النواحى التنظيمية أو التداول.

وتضم بورصة «النيل» 32 شركة مقيدة، كان آخرها «الاتحاد الصيدلى للاستثمار»، والتى انضمت خلال العام الحالى.

وشهد العام الحالى انتخاب ممثل لبورصة النيل فى عضوية البورصة، بما يمنح السوق الصغيرة فرصة للتعبير عن آرائها لدى الجهات الإدارية للبورصة.

وفى أكتوبر الماضى استردت الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات الموافقة على قيد الشركات، التى كانت منحتها لإدارة البورصة المصرية، فى أغسطس 2013، عندما كانت سوق الأسهم تحت رئاسة الدكتور محمد عمران، الذى تولى رئاسة هيئة الرقابة رسميًا مؤخرا خلفًا لشريف سامى، وذلك فى أعقاب صدور إجراءات تنظيمية جديدة للطرح بالبورصة، تقضى بإلزام الشركات الراغبة بطرح أسهمها، سواء كانت أسهمًا قائمة أو زيادة رأسمال، بالتسجيل ابتداءً لدى الهيئة، إلى جانب استيفاء واعتماد نشرة الطرح قبل القيد فى البورصة، على أن تلتزم الهيئة بالبت فى طلبات الشركات خلال 15 يومًا من استيفاء الأوراق، مع منحها أجلاً لا يتجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة.

وقضت الإجراءات، بتوضيح دور الجهات الرقابية فى متابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم المدرج ضمن مستندات الطرح، مع وضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمالها، مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.

فى البداية، قال أحمد أبو العباس، العضو المنتدب لشركة بروفيشنالز للاستشارات المالية، إن العام الحالى شهد العديد من التحديات الاقتصادية منها قرار تحرير سعر الصرف، وما تلاه من زيادة تنافسية بعض القطاعات المرتبطة بالتصدير والمواد الخام المحلية، وهو ما دفع ملاكها لضخ مزيد من الاستثمارات لمواكبة الطلب المتزايد.

وأضاف: سوق المال شهدت انضمام شركات جديدة فى العام الحالى، ولكنها مرتبطة بسوق داخل المقصورة، أما بورصة النيل فقد شهدت إحجاماً من الشركات لطرح نسبة من الأسهم فى البورصة، فى ظل الصعوبات المرتبطة بتقييم الأسهم، بجابب الترويج لجذب عملاء ومساهمين، وهى ما تكلف شركات رعاية القيد والسمسرة أعباء مالية مرتفعة.

وأشار إلى أن شركته تتولى حالياً إعادة الهيكلة المالية والإدارية لشركة صغيرة تعمل فى مجال المرافق والبنية التحتية المستخدمة لشركات المقاولات والإسكان، بهدف تأهليها للقيد فى بورصة النيل خلال العام المقبل.

قال راضى حنفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، إن هناك 3 أسباب رئيسية وراء تراجع اهتمام المستثمرين والشركات ببورصة النيل، أولها الارتفاع اللافت لأسهم الشركات المقيدة فى السوق الرئيسية، بما دفع المستثمرين للتركيز على تلك الشركات صاحبة الحجم المرتفع فى العمال، كما أنها مضمونة أكثر من المقيدة فى «النيل».

وتابع: ثانى تلك الأسباب يتمثل فى ارتفاع قدرة الشركات كبيرة الحجم على مواجهة الآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف، والذى أدى لزيادة مطردة فى أسعار التكاليف والمصروفات التى تتحملها الشركات، فى حين تزداد حساسية تأثر الشركات صغيرة الحجم بأى ارتفاع مفاجئ، بما يقلص من قدرتها على مواصلة النمو والصعود.

وأضاف أن السبب الأخير يتمثل فى السمعة السيئة التى تصاحب تداولات بورصة النيل، بجانب إدراج عدة شركات صغيرة الحجم فى السنوات الماضية، ولم تستطع مواصلة رحلات النمو وزيادة قيمة التداول، بشكل زاد من تخوفات المستثمرين من أى تداولات أخرى ببورصة النيل.

وأشار إلى أن شركته ما زالت مهتمة بطرح نسبة لا تقل عن %20 من رأسمالها فى النيل خلال الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير، شريطة موافقة الرقابة المالية على عدم الممانعة على القيمة العادلة للسهم.

ويبلغ رأسمال سيتى تريد 27 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بين %86 لحسين الطباخ، رئيس مجلس الإدارة، و%4 لمحمد حسنى، و%1.5 لنفسه، بجانب حصص مساهمين أفراد آخرين.

وكانت لجنة القيد بالبورصة، قد وافقت مطلع العام الحالى على قيد أسهم سيتى تريد فى بورصة النيل، برأسمال 27 مليون جنيه، موزعاً على 270 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للسهم.

وتمتلك الشركة 5 أفرع للسمسرة فى مصر، وتنص القواعد ببورصة النيل على حد أدنى للتداول الحر بـ20 % من إجمالى الأسهم، بالإضافة إلى أكثر من 100 مساهم، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع، وتمارس «سيتى تريد» جميع أنشطة السمسرة من البيع والشراء بذات الجلسة، والتداول الإلكترونى، والشراء بالهامش.

فيما قال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستشارات المالية العاملة فى مجال قيد الشركات ببورصة النيل، إن 2017 شهدت عزوفاً من الشركات صغيرة الحجم للطرح فى بورصة النيل فى ظل تأثر نتائج أعمالها بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف وما تلاه من ارتفاع التكاليف والمصروفات، بما أدى لتراجع الربحية، وفى حالة تقييم الشركة فإنه بكل تأكيد سيكون هناك انخفاض فى القيمة.

وأشار إلى أن أغلب شركات رعاية القيد كانت تخطط خلال العام الحالى لقيد ما بين شركة إلى 3 فى «النيل»، إلا أن عدم قدرة هذه الشركات على تحمل المصروفات المرتبطة بالدعاية والقيد، بجانب تراجع أرباحها، دعاها للتفكير فى الابتعاد عن الطرح، والبحث عن أى آلية تمويلية أخرى.

وتابع: مبادرة البنك المركزى لتمويل الشركات صغيرة الحجم بفائدة منخفضة أكثر من رائعة، وساهمت فى خلق مصدر تمويلى إضافى للشركات، علاوة على ظهور شركات استثمار مباشر حديثة مهتمة بالاستثمار فى الشركات صغيرة الحجم، كلها من العوامل التى دفعت الشركات للعزوف بعيداً عن النيل.

ولفت إلى أن أغلبية الشركات التى كان يخطط لطرحها اتجهت لضخ تمويلات ذاتية لزيادة حجم الأعمال، والتحول بعدها لشركة قابضة، ثم التفكير فى الطرح فى السوق الرئيسية بدلاً من النيل.

فيما تنتظر شركات نيوكاسل للاستثمار الرياضى، وجالينا للتنمية العامة، وسيتى تريد لتداول الأوراق المالية، الحصول على موافقة البورصة لطرح نسبة من الأسهم فى البورصة، وسط ضبابية فى التوقيتات المحددة للطرح، والتى تختلف ما بين الربع الاول أو الثانى من العام المقبل، شريطة الحصول على موافقة الرقابة المالية.

خطة طموح لتطوير السوق الوليدة

أبدت الإدارة الحالية لبورصة النيل، وعلى رأسها محمد فريد رئيس سوق المال، ونائبه محسن عادل، اهتماماً لافتاً بتطويرها، وظهر ذلك بعقد اجتماع موسع مع رعاة القيد لتطوير منظومة العمل فى بورصة النيل باعتبارها بوابة النمو للشركات المتوسطة والصغيرة.

وتناول الاجتماع إمكانية إلغاء ترخيص رعاية القيد من الشركات التى عجزت عن قيد أى شركة فى البورصة، بجانب إلزام الرعاة بتقديم دراسات بحثية حديثة عن الشركات المدرجة، إلى جانب تفعيل القيد الإلكترونى وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية فى الحصول على موافقة الإدارة على القيد.

كان محسن عادل، نائب رئيس البورصة، خلال اجتماع موسع لسوق المال، قد أكد أن الإدارة الحالية لن تبقى على وضعية بورصة النيل كما هى، وتجرى دراسات لإعادة الهيكلة الشاملة للبورصة الصغيرة.

وشهد العام الحالى انتخاب ممثل لبورصة النيل فى عضوية مجلس إدارة البورصة، وفاز فى الانتخابات أحمد بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة إم بى للهندسة، بعد منافسة شرسة مع منصور البربرى رئيس مجلس إدارة شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار.

ويوجد فى سجلات البورصة نحو 30 كيانا تعمل فى مجال رعاية قيد الشركات فى بورصة النيل، وتحتل شركة إف إى بى كابيتال صدارة الرعاة الأكثر قيداً للشركات فى «النيل»، تليها شركة فرست للاستشارات المالية والتى تحتل الوصافة، فيما نجحت شركتا إف إى بى وفرست فى قيد أكثر من % 95 من الشركات بالنيل، وتولت شركات إيجل للاستشارات المالية وإيجى ترند للاستشارات المالية، فى قيد شركة أو شركتين فى الفترة الأخيرة.

ولجأ العديد من الشركات وعلى رأسها الدولية للصناعات الطبية للحصول على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأس المال، بهدف تدبير تمويلات لتوسع الشركة فى مجال الصناعات الطبية، فى خطوة ترغب منها الاستفادة من الدور التمويلى للنيل فى الفترة الحالية، كما سلكت شركة الاخوة المتضامنون للأمن الغذائى هذه الخطوة لاضافة نشاط تربية الدواجن بجانب مبيعات اللحوم، علاوة على شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة.

المؤشر فى أرقام

سيطر المسار الهابط على حركة مؤشر بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة «النايلكس»، منذ بداية العام، ليتنقل من التداول قرب مستوى 672.28 نقطة فى جلسة 2 يناير الماضى، إلى مستوى 531 نقطة خلال تداولات الأسبوع الحالى منخفضاً بنسبة %20.

وبرر الخبراء تلك الظاهرة لعدة أسباب منها تركيز المستثمرين على الفرص المتاحة فى اسهم داخل المقصورة، بالإضافة إلى نشاط المضاربات الذى ظهر بشدة فى بورصة النيل خلال العام الماضى، بما عزز تخوف المستثمرين من الاهتمام بالورق المتاح فى النيل.

وأوضح الموقع الإليكترونى للبورصة، أن الأخيرة اتجهت لتدشين مؤشر النيل، فى إطار اهتمامها بتنشيط السوق، وزيادة معدلات السيولة، وجذب المزيد من المستثمرين، وتم تدشينه فى فبراير 2014.