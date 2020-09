انضمام «جرامون» كشريك ورئيس لمجموعة التمويل والمشروعات بمكتب أدسيرو للمحاماة

أعلن مكتب أدسـيرو راجي سليمان وشـركاه عـن انضمام الـمحامي حسام جـرامون كشريك ورئـيس لمجوعـة التمويل والمشـروعات بالمكتب.

ويـتمتع جرامون بـخبرة كـبيرة تصل لحوالي 20 عـاما فـي مـصر، ويعد جرامون أحد الخبراء القانونيين فـي السوق المصرية في مجال إصدارات السندات والصكوك السيادية والعامة والطروحات الخاصة وتشريعات الـبنوك والتمويل الاسلامي وأسـواق المال والمشـتقات المالـية وصناديق الاسـتثمار وتمويل الطائرات والـسفن وإنشاء وترخيص شركات التمويل غير المصرفي.

وقد صنف جرامون مـن قبل مـؤسـسة Legal500 العالية المرموقـة كمحام مـوص بـه خـلال الأعوام مـن 2016 حـتي 2020، كما تـم تـصنيفه مـن قـبل من مـؤسـسة تشـريعات الـتمويل الدولية IFLR1000 كمحام مـرمـوق ومـوص به للأـعوام من 2016 حـتي 2020.

كـما تـم تـصنيفه من قبل مـؤسـسة Partners & Chambers الـدولية للعام 2020، إضافة للتصنيف المـتميز مـن مـؤسـسات Experts Legal Global.2017 و2016 للأعوام Getting the Deal Through.

وخـلال مسيرته المهنية ساهـم جـرامون فـي تقديم اسـتشارات قانـونـية لعدد كـبير من الـبنوك الـتجارية والسـتثمارية العالية بـخصوص صـفقات تتعلق بالسوق المصري مـثل ,EBRD Development and Reconstruction for Bank European, Morgan JP, Sachs Goldman

.Credit Suisse, Emirates NBD S.A.E

إضافة لعدد من البنوك الحلية والأقليمية والتي تشمل البنك العربي الإفريقي الدولي ش.م.م. وبنك عودة ش.م.م. وبنك قطر الوطني ش.م.م. وHSBC وبنك القاهرة وأي إف جي فينانس والبنك الأهلي الصري.

وقـد أعـرب راجـي سليمان، الشـريك الـمؤسـس ومديـر أدسـيرو بـمصر عـن سـعادته وتـرحـيبه بانضمام جرامون قـائلا “حـسام مـحامي مـتمرس ومـتميز فـي مـجالـه ونـثق أنـه بانـضمامـه سـيشكل إضـافـة كـبيرة لـلثراء الـمعرفـي لـلمكتب وحـلقة وصـل بـمجتمع الـتمويـل بـمصر، ويـمثل انضمام حسام تأكيد على سياستنا كمكتب محاماة متكامل الخدمات”.

وقـد عـبر جـرامـون عـن سـعادتـه بـالنـضمام لـكتب أدسـيرو مـن خـلال قـولـه “أشـعر بـالـسعادة الـبالـغة بـالانـضمام لـفريـق أدسـيرو الـطموح، وقـد عـملت بـشكل شـخصي مـع كـافـة الشـركـاء طـوال مـسيرتـي الـهنية كـما عـملت مـع الـعديـد مـن أعـضاء الـكتب فـي صـفقات سـابـقة وأسـتطيع أن أوكـد بـلا شـك عـلى تـمتع أدسـيرو بـفريـق عـمل عـلي أعلي مستوي بمصر، ويـقدم مـكتب أدسـيرو ثـقافة مـتفردة ومـتعددة وفـرص نـمو كبيرة لـلمحامـين العاملين به وجودة وقيمة مطلوبة بشدة في مجال الخدمات القانونية بمصر، وأتطلع للمشاركة في قصة نجاح أدسيرو”.

