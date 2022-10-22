انضمام بنك البركة لمنظومة شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي»

أعلن بنك البركة عن انضمامه لمنظومة شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي، من أجل تقديم تسهيلات الدفع الممكنة لعملاء البنك، وتماشياً مع توجه الدولة للانتقال إلى التحول الرقمي في مصر.

ويقدم تطبيق إنستاباي كل التسهيلات في المعاملات المالية، إذ يتيح إمكانية التحويل لأي حساب بنكي آخر عن طريق الهاتف المحمول، ودون الحاجة إلى الذهاب للفرع، وذلك من خلال إجراء عمليات تحويل الأموال إمّا بين الحسابات البنكية وبعضها، أو من حساب الفرد البنكي إلى المحافظ الرقمية، مثل فودافون كاش أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع.

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق تطبيق إنستاباي منذ سبعة أشهر، وذلك لإتاحة تحويل الأموال لحظياً في أوقات الاجازات والعطلات الرسمية، وكخطوة هامة في التحول للاقتصاد الرقمي.

بنك البركة مصر

ويذكر أن بنك البركة مصر قد حقق صافي ربح بلغ 783.1 مليون جنيه في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022، وذلك مقارنة بــقيمة بلغت 620.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة نمو 26.2%، بالإضافة إلي ارتفاع في صافي عائد البنك بنسبة 18.9%، ليصل إلى 1.6 مليار جنيه مقارنة بقيمة 1.35 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من العام الماضي.