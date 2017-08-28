انضمام النني وعبد الشافي ومرسي للمنتخب

علي المصري: انضم ثلاثي المحترفين محمد عبد الشافي وسام مرسي ومحمد النني، لمعسكر المنتخب الوطني المقام ببرج العرب، استعدادا لمباراتي أوغندا في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، على أن يؤدي الثلاثي، مران اليوم مع باقي أفراد الفريق في الساعة السابعة مساء. وأكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، أن باقي الل

علي المصري:

انضم ثلاثي المحترفين محمد عبد الشافي وسام مرسي ومحمد النني، لمعسكر المنتخب الوطني المقام ببرج العرب، استعدادا لمباراتي أوغندا في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، على أن يؤدي الثلاثي، مران اليوم مع باقي أفراد الفريق في الساعة السابعة مساء.

وأكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، أن باقي اللاعبين المحترفين سيصلون تباعا خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلي أن الفريق سيتدرب غدا الثلاثاء، في الساعة التاسعة والنصف صباحا، وأن موعد الإقلاع إلي كمبالا في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر

من جانب آخر، ستقوم شركة النيل للطيران، الناقل الرسمى للمنتخب الوطنى، بتخصيص إحدى طائرتها لنقل بعثة الفراعنة، إلى مطار “عنتيبى” بأوغندا، استعدادا لملاقاة المنتخب الأوغندى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين بمدينة “كمبالا”، يوم الخميس المقبل.