انضمام الفرقاطة شباب مصر إلى القوات البحرية

بدور إبراهيم وصلت الفرقاطة "شباب مصر" إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، برأس التين، قادمة من كوريا الجنوبية بعد إتمام إجراءات إستلامها من الدولة الكورية، وتم إهدائها إلى مصر فى إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والكورية، وجهود القيادة…

بدور إبراهيم

وصلت الفرقاطة “شباب مصر” إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، برأس التين، قادمة من كوريا الجنوبية بعد إتمام إجراءات إستلامها من الدولة الكورية، وتم إهدائها إلى مصر فى إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والكورية، وجهود القيادة السياسية لكلا البلدين ودعمهما القوى لتعزيز التعاون المشترك فى العديد من المجالات.

يأتى ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية.

وتتميز الفرقاطة بالقدرات القتالية العالية وقدرة الإبحار لمسافات طويلة لمسافة (4500) ميل بحرى، وبسرعة تصل إلى 32 عقدة وحمولتها الكلية إلى 1240 طن، وتتميز بقدراتها القتالية العالية من المدفعيات مختلفة الأعيرة، كما يمكنها إطلاق الطوربيدات وقذائف الأعماق، ومزودة بأحدث الأنظمة الملاحية والإشارية.

وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة فى توقيت قياسى بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق للتدريب والعمل على جميع التقنيات المزودة بها الفرقاطة، ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم من القيادة العامة للقوات المسلحة، وقطعت الفرقاطة مسافة 15 ألف كم أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن تخللها تنفيذ تدريبات مشتركة مع كلا من البحرية الكورية الجنوبية والبحرية الهندية.