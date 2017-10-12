انسحاب العالمية للاستثمارات من صفقة الوطنية للذرة

❏ مصادر: المنافسة تقتصر على «ADM السويسرية» و«كايرو ثرى إيه»شريف عمرعلمت «المال» أن شركة العالمية للاستثمارات المالية - المملوكة بنسبة %99.9 للقابضة المصرية الكويتية-، قد انسحبت من المنافسة على صفقة الاستحواذ على الوطنية لمنتجات الذرة، ليتبقى شركتا ADM السويسر

❏ مصادر: المنافسة تقتصر على «ADM السويسرية» و«كايرو ثرى إيه»

شريف عمر

علمت «المال» أن شركة العالمية للاستثمارات المالية – المملوكة بنسبة %99.9 للقابضة المصرية الكويتية-، قد انسحبت من المنافسة على صفقة الاستحواذ على الوطنية لمنتجات الذرة، ليتبقى شركتا ADM السويسرية، و«كايرو ثرى إيه» المصرية فقط بالمنافسة.

وكانت العالمية للاستثمارات قد تقدمت فى 10 مايو الماضى بعرض شراء للاستحواذ على كامل أسهم شركة الوطنية للذرة، فى ظل رغبة المساهم الرئيسى -شركة مصر المالية للاستثمارات- فى التخارج منها وبيع حصته البالغة %42.9.

وقالت مصادر مقربة من صفقة الوطنية للذرة، إن الشركة التابعة للقابضة المصرية الكويتية لم تكمل عمليات الفحص النافى للجهالة لمصنع الوطنية للذرة، بما يدلل على انسحابها نتيجة طول إجراءات الفحص والبيروقراطية الملازمة للعملية.

جدير بالذكر أن صفقة الوطنية للذرة شهدت فى البداية منافسة قوية بين 4 شركات، هى: ADM السويسرية، و«كايرو ثرى إيه»، و«المنى مصر» للاستيراد والتصدير، و«العالمية» للاستثمارات، وبالفعل قامت كل من ADM وكايرو ثرى إيه بإيداع عرضين للشراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بسعر 35 و45 جنيها للسهم، إلا أن «المنى» فضلت الانسحاب من الصفقة منذ نحو شهرين.

وعلمت «المال» أن انسحاب المنى يعود لارتفاع السعر المقدم من كايرو ثرى إيه – من وجهة نظرها-، والبالغ 45 جنيها للسهم، خاصة أن مصنع «الوطنية» يحتاج أعمال تطوير وإضافة خطوط إنتاج.

وأكدت المصادر اهتمام الشركتين السويسرية والمصرية بالاستمرار في المنافسة على الصفقة، وانتظار صدور قرار عدم ممانعة الرقابة المالية على عروض الشراء بعد انتهاء الاستعلام الأمنى على مساهميها.

ودللت المصادر على اهتمام الشركتين برغبة «ADM السويسرية فى التوسع بالسوق المصرية بعد استحواذها على شركة »ميد سوفتس« لتخزين الحبوب فى العام الماضى، لافتين أيضا إلى التقاء وفد رسمى من الشركة وزيرة الاستثمار سحر نصر للحديث عن الصفقة مؤخرا ، فى حين ترغب »كايرو ثرى إيه« – التي تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومملوكة لرجل الأعمال أيمن الجميل- فى اختراق مجال تصنيع الحبوب بعد سنوات عدة من الاستيراد والتصدير.

وعينت ADM، المجموعة المالية هيرمس كمستشار مالى فى الصفقة، فى حين لجأت كايرو ثرى إيه لتعيين »سى آى كابيتال«.

وكانت »المال« قد انفردت مطلع العام الحالى بالكشف عن خطة »مصر المالية» التابعة لبنك مصر، بالتخارج من حصتها البالغة 12.6مليون سهم، تمثل %42.9 من «الوطنية»، وتعيين تحالف مكون من بنك مصر، وشركة فاروس المالية القابضة كمستشار مالى للتخارج، ومكتب التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية، كمستشار قانونى.

يذكر أن الوطنية للذرة تعمل فى مجال إنتاج المحليات الطبيعية من الذرة، مثل: الفركتوز، والجلوكوز، والتى تستخدم فى إنتاج الحلوى، والمشروبات الغازية، ويبلغ رأسمالها 295.1 مليون جنيه، موزعا على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.

ويتوزع هيكل ملكية «الوطنية» بواقع %9.6 للبنك الأهلى المصرى، و%9.4 لرجل الأعمال إبراهيم الصعيدى، بجانب حصة مصر للاستثمارات المالية، وأبوظبى الإسلامى بنسبة %4.1، والباقى أسهم حرة فى البورصة، ويتداول السهم حاليا قرب مستويات 43.20 جنيه.