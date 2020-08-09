«انستجرام» تطلق خدمة تسجيل مقاطع الفيديو القصيرة «Reels»

أعلن موقع “إنستجرام” إطلاق ـخدمة “Reels” اليوم ، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة والمعدلة ونشرها على المنصة العالمية ليكتشفها الجمهور في كافة أنحاء العالم.

تتيح ميزة Reels للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية على أنغام الموسيقى ، مما يهدف إلى تعزيز الإلهام والإبداع ومنح المستخدمين المزيد من الطرق لإنشاء مقاطع الفيديو والاستمتاع بها بالطريقة التي يريدونها.

وتُقدم Reels مجموعة جديدة من أدوات التحرير وتمكنهم من استخدام محتوى مكتبة الموسيقى الواسعة على فيسبوك والتأثيرات المتنوعة للواقع المعزز، وتتيح للمستخدمين إضافة مقاطع الصوت الأصلية الخاصة بهم.

قال سامر جمال، مدير العلاقات الاستراتيجية في إنستجرام: “تمتلك مصر مجتمع شاب ونشط اقتصادياً واجتماعياً يستخدم منصات التواصل الاجتماعي ذات المحتوى القصير للتعبير عن ذاته. ودائماً ما نستمد إلهامنا ونستمع إلى احتياجات المستخدمين لدينا لتوفير أفضل تجربة، ورأينا أن ما يفضلونه هو فرصة إنشاء ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المعدّلة على نحو دائم.

وتابع قائلا بعد أن صممنا نسختنا الخاصة لإنشاء المحتوى بطريقة تعزز من تأثير المنشورات، أصبحنا نتطلع لرؤية ما سيصنعه مجتمعنا مع خاصية Reels لاكتشاف جيل جديد من مواهب إنستجرام”.

وقال أن زر أداة Reels متوفر ضمن علامة تبويب مخصصة على واجهة حساب المستخدم، وستكون هذه الأداة مساحة فريدة من نوعها مع ميزة “استكشاف” ليحصل صانعو المحتوى على الإلهام ويشاركوا مقاطعهم المصورة ويعيدوا صنع المحتوى بطريقتهم الخاصة.

كما تُعد منصة Reels مكاناً مذهلاً لاكتشاف الأصدقاء ومحتواهم وإجراء المحادثات معهم وعرض المحتوى الخاص بكم ليكتشفه الآخرون.

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