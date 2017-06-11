انرشيا تطلق مبادرة لدعم التواصل العائلي في رمضان‎

المال ـ خاص:أطلقت شركة انرشيا للتطوير العقاري مبادرة لإعاده إحياء عادات رمضان، فمع التطور التكنولوجي المتلاحق خلال السنوات الأخيرة بات الكثير من الناس من مختلف الأعمار يقضون مايقرب من 80% من وقتهم في استخدام الهواتف المحمولة خلال اللقاءات الاجتماعية لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، إنستجرا

المال ـ خاص:

أطلقت شركة انرشيا للتطوير العقاري مبادرة لإعاده إحياء عادات رمضان، فمع التطور التكنولوجي المتلاحق خلال السنوات الأخيرة بات الكثير من الناس من مختلف الأعمار يقضون مايقرب من 80% من وقتهم في استخدام الهواتف المحمولة خلال اللقاءات الاجتماعية لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، إنستجرام وسناب شات بدلا من القيام بواجباتهم الاجتماعية مع الأهل والأصدقاء.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع بنك الطعام المصري بهدف استعادة ذكريات رمضان عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة إذ يقوم المشاركون في المبادرة بوضع هواتفهم المحمولة في خزائن خاصة موجودة بمنفذ محدد خاص بإنرشيا وفي مقابل كل نصف ساعة يتوقفون خلالها عن استخدام هواتفهم يتم التبرع بأربع وجبات طعام للمحتاجين.

وعلق أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا على المبادرة قائلا “إن واحدة من أهم الجوانب المهمة لمجتمعاتنا هو الرابط الذي يجمعنا ببعضنا البعض، والتكنولوجيا هي قوة عظيمة تقرب بين الناس إلا أنه ورغم ذلك فقد أساء الكثيرون استخدام هذه المنحة والنتيجة أصبحت عكسية، فالتفاعل بين الناس أصبح أقل مع من هم متواجدين إلى جوارهم، وذلك بسبب إنغماسهم بشكل زائد عن الحد في عوالمهم الرقمية.