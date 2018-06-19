«اندوراما فينتشرز» و«دونسرى» الهندية تستحوذان على «المصرية للبوليستر»

المال - خاص: استحوذت أندوراما فينتشرز، المتخصصة فى إنتاج البتروكيماويات، على الشركة المصرية الهندية لإنتاج البوليستر، بموجب اتفاق أنهته مع دونسرى بتروكيم. وأوضحت أندوراما، التى تعمل فى الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، فى بيان لها، الإثنين، لم تذكر خلاله قيمة الصفقة، أن الاستحواذ

المال – خاص:



استحوذت أندوراما فينتشرز، المتخصصة فى إنتاج البتروكيماويات، على الشركة المصرية الهندية لإنتاج البوليستر، بموجب اتفاق أنهته مع دونسرى بتروكيم.

وأوضحت أندوراما، التى تعمل فى الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، فى بيان لها، الإثنين، لم تذكر خلاله قيمة الصفقة، أن الاستحواذ على المصرية الهندية للبوليستر، الواقعة فى المنطقة التجارية الحرة بالعين السخنة شمال غرب خليج السويس والبالغة طاقتها الإنتاجية 540 ألف طن سنويًا، سيعزز الإنتاج العالمى لها بنسبة لا تقل عن %10.

وأضافت أنها ستدخل إمكانيات ذات مستوى عالمى واقتصادات سلسلة توريد للشركة المشتركة، حتى تقوم بتلبية احتياجات العملاء المتنامية من التغليف المستدام فى مصر والمنطقة ككل، مؤكدة أنها ستصبح واحدة من أكبر المشروعات فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال الوكا لوهيا، كبير المديرين التنفيذيين لمجموعة اندوراما فينتشرز، بحسب ما جاء فى البيان إن الشركة المصرية الهندية للبولى استر تعد بوابة الدخول الأول إلى القاهرة، مؤكدا أن الشركة المستحوذ عليها ستعمل على إتاحة فرص لتكامل المواد الخام من الأصول القائمة لشركته مع السماح بخدمة عملائنا فى أسواق النمو بمصر والمنطقة.

يذكر أن أندوراما فينتشرز ليمتد شركة محدودة مقيدة فى تايلاند وفى مؤشر استدامة داو جونز، تخدم منتجاتها قطاعات إنتاج السيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والمشروبات والرعاية الشخصية والصحة والإطارات وقطاعات السلامة، ولديها حوالى 15000 موظف على مستوى العالم وحققت عائداتها 8.4 مليار دولار فى عام 2017.

فيما تعمل مجموعة دونسرى فى مجال تطوير وتزويد منشآت البنية الأساسية فى المناطق الاقتصادية الخاصة لتكنولوجيا المعلومات وتهتم بقطاع الأغذية والمشروبات ومجال عمليات الخزانة.