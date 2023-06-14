اندهاش روسي من رغبة ماكرون حضور قمة بريكس المقبلة

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، باريس إلى الإفصاح عن دواعي ورغبة رئيسها إيمانويل ماكرون حضور قمة بريكس في جنوب أفريقيا، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة سبوتنيك: “سيكون من الرائع لو أفصحوا عن سبب رغبتهم في حضور قمة البريكس. هل يريدون مرة أخرى إقامة نوع من الاتصال لإظهار نشاط باريس، أم أنه نوع من حصان طروادة.. عليهم أن يفصحوا بشأن ذلك.. وينبغي على المفوضين بالتحدث أن يصرحوا بشأن ذلك علانية في قصر الإليزيه”.

وأضافت: “نحن نتحدث عن منظمة ليسوا جزءا منها ولا بأي شكل من الأشكال”.

وأتت تصريحاتها بعد تقارير لوسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصادر، تفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، فرصة حضور قمة بريكس في جوهانسبورج في أغسطس المقبل.

وتضم مجموعة البريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية.

وتولت جنوب أفريقيا رئاسة دول البريكس بعد الصين في وقت سابق من هذا العام. والذي سيستمر حتى نهاية عام 2023، وبعد ذلك سيتم نقل الرئاسة إلى دولة أخرى.