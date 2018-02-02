اندماج فوجي فيلم وزيروكس لإنشاء شركة طباعة مبتكرة

محمد فتحى :أعلنت شركة "فوجي" فيلم القابضة وشركة "زيروكس" اليوم الجمعة، أنهما أبرمتا اتفاقا نهائيا للجمع بين "زيروكس" ومشروع "فوجي زيروكس" المشترك طويل المدى الذي استمر 56 عاما، لإنشاء شركة عالمية رائدة في تقنيات الطباعة المبتكرة وحلول العمل الذكي بعائدات سنوية تقدر بـ 18 مليار دولار.و قد ت

محمد فتحى :

أعلنت شركة “فوجي” فيلم القابضة وشركة “زيروكس” اليوم الجمعة، أنهما أبرمتا اتفاقا نهائيا للجمع بين “زيروكس” ومشروع “فوجي زيروكس” المشترك طويل المدى الذي استمر 56 عاما، لإنشاء شركة عالمية رائدة في تقنيات الطباعة المبتكرة وحلول العمل الذكي بعائدات سنوية تقدر بـ 18 مليار دولار.

و قد تمت الموافقة على هذه الصفقة بالإجماع من قبل مجالس إدارة كل من فوجي “فيلم” و”زيروكس”، وسيتم تسمية الشركة المشتركة “فوجي زيروكس” وسيكون لها مقران أحدهما في الولايات المتحدة الأمريكية والآخر في اليابان وستحتفظ كل شركة منهما بعلامتها التجارية في مناطق التشغيل الخاصة بهما وسوف يتم إدراجها في بورصة نيويورك.

وقد صرح شيجيتاكا كوموري، الرئيس التنفيذي لفوجي فيلم، أن “فوجي فيلم” و “زيروكس” عززتا شراكة استثنائية من خلال مشروع التحالف المشترك فوجي “زيروكس”، وتُعد هذه الصفقة تطورا إستراتيجيا لتحالف الشركتين، والتى تمثل حلول الأعمال التجارية جزءا مهمًا منها، والذى سيضع “فوجي زيروكس” فى موقع قيادي مباشر في السوق المتغير بشكل دائم.

جدير بالذكر أن تاريخ “فوجي” فيلم في التصوير المبتكر وحلول المعلومات ، خاصة في مجالات طابعات الحبر النافث ((Inkjet والتصوير والذكاء الاصطناعي – سوف تكون من أهم مقومات نجاح فوجي زيروكس.

وأضاف كوموري أنه واثق من أن قدرة “فوجي” فيلم على قيادة التغيير وخبرتها في إعادة الابتكار سيعطي ميزة تنافسية لشركة “فوجي زيروكس” الجديدة، مما يخلق قيمة كبيرة للمساهمين في كل من “فوجي زيروكس” الجديدة وفوجي فيلم.

وأعرب عن سعادته بـ “زيروكس” وموظفيها في عائلة “فوجي فيلم”، مؤكدا تطلعه إلى الجمع بين نقاط قوة الشركتين من أجل الدمج المشترك لمستقبل الشركتين.

وقال جيف جاكوبسون الرئيس التنفيذي لزيروكس، إن الدمج المقترح له منطق صناعي مقنع وسيفتح فرصا كبيرة للنمو والإنتاجية للشركة المشتركة، بالإضافة إلى تقديم قيمة كبيرة لمساهمي “زيروكس”.

جدير بالذكر أن هذا التحالف الجديد سيضع فوجي “زيروكس” الجديدة في وضع أفضل للتنافس في بيئة اليوم عالميا وتطوير قدرات الابتكار لتلبية متطلبات عملائها بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، سيتيح الملف المالي القوي للشركة الاستثمارات التي تدعم القيادة المستمرة في السوق، مع توفير فرص لزيادة عوائد رأس المال مع مرور الزمن.

وصرح روبرت جيه كيجان، رئيس مجلس إدارة شركة “زيروكس” بأن إعلان اليوم جاء بعد مراجعة شاملة للبدائل الإستراتيجية والمالية التي يقودها المديرون المستقلون لشركة “زيروكس” والذين توصلوا إلى أن هذا الدمج هو أفضل طريق لخلق قيمة إضافية للمساهمين، والتى تنعكس على زيادة الأرباح النقدية، بالإضافة إلى المشاركة في النجاح المستقبلي للشركة المشتركة وتقديم معادلة قيمة للمساهمين فى “زيروكس” إضافة إلى تعزيز علاقة طويلة الأمد مع فوجي فيلم مع دخول المرحلة التالية من رحلة تحول زيروكس.

ومن المتوقع أن يحقق هذا الدمج ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار توفيرا سنويا من إجمالي التكاليف بحلول عام 2022، و يتوقع توفير ما يقرب من 1.2 مليار دولار من إجمالي التكلفة بحلول عام 2020، ويمثل التوفير في التكلفة المستهدفة حوالي 10٪ من إجمالي قاعدة التكلفة لشركة “فوجي زيروكس” الجديدة، وسيحقق توسعا كبيرا في هامش الربح على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وستحظى “فوجي زيروكس” الجديدة أيضا بفرص كبيرة في زيادة الإيرادات مع مرور الوقت، لأنها تستفيد من نطاقها العالمي، ومن نطاقها الرائد في مجال الصناعة، وقدراتها الابتكارية المعززة. والأهم من ذلك، أن الشركة الجديدة ستحظى بفرص سوقية تقدر بنحو 120 مليار دولار من خلال تواجد قوي في أسواق النمو الجذابة، مما يتيح للشركة الجديدة أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر قدرة على خدمة العملاء وشركاء العمل على مستوى العالم.

ويوفر هذا الدمج المقترح لمساهمي “زيروكس” أموالا نقدية كثيرة عند الإغلاق، فضلا عن أن الشركة الجديدة سوف تحظى باهتمام كبير، وبموجب أحكام الاتفاقية، سوف يحصل مساهمو زيروكس على أرباح نقدية، خاصة قيمتها 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل 9.80 دولار أمريكي للسهم الواحد التي سيتم تمويلها من الميزانية العمومية للشركة المشتركة، بالإضافة إلى 49.9٪ من أسهم الشركة المشتركة.

وتمثل توزيعات الأرباح النقدية أكثر من 30٪ من سعر سهم “زيروكس” غير المتأثر البالغ 30.35 دولار بناء على سعر السهم عند الإغلاق اعتبارا من 10 يناير 2018. وستملك شركة “فوجي” فيلم 50.1٪ من الشركة المشتركة وستقدم دعمًا تشغيليًا مهمًا وقيادة تحويلية.