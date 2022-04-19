اندلع حريق ضخم بأحد اليخوت السياحية ، اليوم الثلاثاء ، أمام ساحل ميناء الغردقة -أحد الموانئ التابعة لهيئة موانيء البحر الأحمر -.

وتبين من المعلومات الأولية أن اليخت السياحي يسمي ” أسكوباسيين “وعلي متنه 15 من أفراد الطاقم ، و21 سائحا من جنسيات مختلفة ما بين أمريكية وصينية وإنجليزية ومصرية وكندية ، وتم انتشال جميع أفراد اليخت من قبل اللنشات التي كانت متواجدة في محيط الحريق حيت تم إنقاذهم جميعا.

اندلاع النيران في اليخت

وعلمت “المال” أن اليخت كان قد خرج من مارينا الغردقة وفور الخروج اندلعت النيران والذي كان في اتجاهه إلى رحلة غوص لعدة أيام.

وشهدت موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6223 طن بضائع عامة متنوعة و385 شاحنة و93 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

وبلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 13 سفينة ، ومن المنتظر دخول 4 سفن جديدة اليوم.