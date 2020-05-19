اندلاع حريق بمستشفى حميات إمبابة.. والحماية المدنية تنجح في السيطرة عليه (فيديو)

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق اندلع داخل غرفة استقبال داخل مستشفى حميات إمبابة، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء، وتم استخراج عدد من المرضى وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في أحد الأشجار الموجودة داخل أسوار مستشفى حميات إمبابة، قرب أذان المغرب مساء اليوم الثلاثاء 19 مايو.

تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم اخماد الحريق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.