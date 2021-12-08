«اندستريال هاوس» تقتنص صفقة توريد فلنكات للسكة الحديد بقيمة 102 مليون جنيه

فازت شركة اندستريال هاوس بتوريد صفقة 8500 متر طولى من الكمر الخرسانى لصالح هيئة السكة الحديد، لاستكمال أعمال تجديدات البنية الاساسية للمرفق ضمن خطة وزارة النقل الحالية.

قال مصدر مطلع بالهيئة أن إجمالى تكلفة التوريدات التى تسلمها الشركة للهيئة تصل إلى 103 مليون جنيه، لافتا إلى أن حجم التوريد يحدد من جانب الهيئة لكونه مرتبط بحركة القطارات التى تظل سارية كما هى دون توقف.

و قال المهندس ياسر أيوب رئيس مجلس إدارة شركة اندستريال هاوس، إن شركته ستنشئ مصنعا للكمر الخرسانى بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه، للوفاء بعقد السكة الحديد فى المناقصة الحالية، إلى جانب توفير ما تحتاجه فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه يتم المفاضلة حاليا بين موقعين للمصنع الأول فى الجيزة بمنطقة الصف، والثانى بالإسكندرية فى منطقة برج العرب، لافتاً إلى أن المساحة تصل إلى 5 أفدنة.

وأوضح أن الكمر الخرسانى الذى يتم تركيبه فى المفاتيح turn out ويساعد فى انتقال القطار من مسار إلى آخر بصورة مؤمنة تمامًا، ويعتبر أقل تكلفة من الأخشاب المستخدمة حاليا فى الفلنكات.

وتخطط هيئة السكة الحديد لطرح أعمال تطوير وتجديد مسارات بطول 214 كيلومترا فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى ضمن خطة الارتقاء بالخدمة المقدمة للركاب.

وتقدر أعمال الهيئة المطروحة بقيمة 500 مليون جنيه يتم تمويلها من إيرادات الهيئة، وتقتصر على تجديد السكة والقضبان، ووضع الأنظمة الالكترونية التى تساعد فى الكشف عن الكسورفى القبضان أو أى تخريبات تتم مسبقا، مما يساهم فى إنهاء أزمة تكرار الحوادث.

وبحسب مصدرفى السكة الحديد، حجم استثمارات الهيئة خلال العام المالى 2022/2021 يبلغ 15 مليار جنيه، ومن بين المشروعات المستهدف تنفيذها، تحديد وتطوير 500 كيلومتر من البنية الأساسية للشبكة، وعمل ازدواج لعدد من الخطوط والوصلات المتفرعة من الخطوط الرئيسية الواقعة فى نطاق محافظات الوجه البحرى، والقريبة من الموانئ البحرية، فضلا عن التوسع فى شراء قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة للأسطول الحالى.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت فى الفترة الماضية إنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقاناً والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل فى 435 منها، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وأنها تستهدف تنفيذ مشروعات أخرى بتكلفة 55 مليارا، إلى جانب ما تم صرفه خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 56 مليارًا.

كما سجلت إيرادات الهيئة العامة لسكك حديد مصر بقطاع نقل الركاب نموا بنسبة %17.6 مسجلة 2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019 ، مقارنة مع 1.7 مليار جنيه إيرادات خلال نفس الفترة من عام 2018.

وبحسب تقرير نشرته «المال» مؤخراً، فإن أسطول هيئة السكة الحديد، يصل إلى 820 جرارا، موزعة وفقا لبلد المنشأ بواقع 342 قاطرة ألمانية، و298 كندية و150 أمريكية، و30 إسبانية، فيما يبلغ عدد عربات نقل الركاب المكيفة 3500 ، وتتراوح سرعتها من 90 إلى 120 ك/ ساعة، فيما تبلغ سرعة قطارات الضواحى 90 ك/ ساعة.