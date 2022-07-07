«اندستريال هاوس» تبدأ الخطوات الفعلية لتأسيس مصنع الكمر الخرسانى

بدأت شركة اندستريال هاوس، الخطوات الفعلية لإقامة خط إنتاج للكمر الخرسانى، لسد احتياجات السوق المحلية، بالتزامن مع تنفيذ هيئة السكة الحديد، خطة شاملة لأعمال تجديدات البنية الأساسية للمرفق ضمن خطة وزارة النقل الحالية.

قال المهندس ياسر أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة اندستريال هاوس، إن شركته استلمت من إحدى الشركات العالمية خلال الفترة الماضية الدفعة الأولى من معدات المصنع، بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه، وسيتم تركيبها عقب إجازة عيد الأضحى، لبدء توريد أول عقد مع هيئة السكة الحديد.

وتصل مساحة المصنع 5 أفدنة، والكمر الخرسانى الذى يتم هو المعدة التى يتم تركيبها فى المفاتيح turn out، ويساعد فى انتقال القطار من مسار إلى آخر بصورة مؤمنة تمامًا، ويعتبر أقل تكلفة من الأخشاب المستخدمة حاليا فى الفلنكات.

وتخطط هيئة السكة الحديد لطرح أعمال تطوير وتجديد مسارات بطول 214 كيلومترًا فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، ضمن خطة الارتقاء بالخدمة المقدمة للركاب.

وتقدر أعمال الهيئة المطروحة بقيمة 500 مليون جنيه يتم تمويلها من إيرادات الهيئة، وتقتصر على تجديد السكة والقضبان، ووضع الأنظمة الالكترونية التى تساعد فى الكشف عن الكسور فى القبضان، أو أى تخريبات تتم مسبقًا، ما يسهم فى إنهاء أزمة تكرار الحوادث.

وتسير مشروعات البنية الأساسية للسكة الحديد، فى شقين الأول: خاص بتطوير المحطات، وتم الانتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير 177 محطة، وجار العمل فى مشروع إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلى ببشتيل، والثاني: يتمثل فى تطوير المزلقانات، وتم الانتهاء من تطوير 580 مزلقانًا من إجمالى 1120 مزلقانا، وفقا لتصريحات سابقة لوزير النقل.

وبالنسبة لمشروعات السيطرة على مسير القطارات، ذكر وزير النقل أنه جار تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديد، بإجمالى أطوال تبلغ 1900 كم، وتحويلها من النظام الميكانيكى إلى الإلكترونى الحديث، لضمان رفع مستويات الأمن والسلامة وزيادة عدد الرحلات.

وتنوى وزارة النقل تطوير ورش السبتية بالشراكة مع شركة PRL لصيانة وتجديد جرارات PRL، والتبين بالشراكة مع شركة GE لصيانة وتجديد جرارات GE، والفرز بالشراكة مع TMH لصيانة العربات الروسية، ورش العباسية بالشراكة مع «فويست البين» النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.