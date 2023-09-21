اندرايف خدمات تستقطب 30 ألف عميل خلال عامها الأول بمصر

أعلنت شركة إندرايف لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول أن اندرايف خدمات شهدت منذ إطلاقها في مصر خلال أغسطس 2022 وحتى الشهر الماضي، تسجيل نحو 30 ألف عميل لـ 60 ألف طلب تم تنفيذها بواسطة 10 آلاف مختص نشط مسجلين على التطبيق.

اندرايف خدمات وهي الخدمة المقدمة من اندرايف من أجل مساعدة العملاء المشغولين بأمور حياتهم اليومية الصعبة في البحث عن مختصين موثوق فيهم للقيام بأعمال منزلية وشخصية وجعل حياتهم أسهل.

بدأت اندرايف خدمات عملها في مصر بمحافظتي القاهرة و الإسكندرية خلال عام 2022، وفي 2023 توسعت خدماتها في 4 محافظات كبرى أخرى دمياط، الإسماعيلية، المنصورة وطنطا، وخلال شهر رمضان، أطلقت اندرايف خدمات فئة “خدمات رمضان” لمدة 30 يوماً من خلال توفير مختصين للقيام بمهمات مختلفة مثل تحضير الإفطار، وتنظيف المنزل، تدبير منزلي وغسيل السيارات.

أشهر 5 فئات للخدمات في مصر خلال هذا العام :

1) التدبير المنزلي والتنظيف : تصنف هذه الخدمة الأكثر شعبية ضمن فئات اندرايف خدمات في مصر حيث شهدت هذه الفئة زيادة في الطلبات الشهرية بمعدل ثماني مرات وتم تقديم على التطبيق أكثر من 30 ألف طلب خلال العام من قبل العملاء.

2) الإصلاح والبناء: تحتل هذه الفئة المركز الثاني ضمن فئات اندرايف خدمات الاكثر شعبية في مصر، وشهدت زيادة في العدد الشهري للطلبات بنحو 4 مرات ، وتشمل هذه الفئة خدمات مثل الصيانة المنزلية، وطلاء الجدران والأسقف و السباكة و فني التدفئة والتكييف، والتركيبات الكهربائية، وغيرها وجاء مجموع الطلبات أكثر من 10000 طلب منذ أغسطس 2022.

3) الصحة والجمال: تعتبر هذه الفئة من أكثر فئات الخدمات المطلوبة في مصر خلال هذا العام، تم تقديم حوالي 6000 طلب.

4) تركيب وإصلاح الأجهزة: خلال العام الأول من توافر هذه الخدمة ، تم تقديم حوالي 5,5 ألف طلب في هذه الفئة من قبل حوالي 2,5 ألف عميل نشط.

5) خدمات السيارات: تم تقديم أكثر من 3000 طلب في هذه الفئة خلال العام من قبل أكثر من 1,5 ألف عميل.

أما عن الفئات الاخرى لـ اندرايف الخدمات التي من الممكن أن تصبح مصدر أرباح مهم للمختصين في مصر خلال الفترة المقبلة هي طلبات التنظيف، رعاية الأطفال والتمريض، خدمات التدبير المنزلي والعتال وايضاً متخصصين في المكيفات الهوائية.

إندرايف هي عبارة عن منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية مقرها في ماونتن فيو ، بكاليفورنيا ، في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تنزيل تطبيق أكثر من 175 مليون مرة ، و هو ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلاً في عام 2022، بالإضافة إلى خدمة نقل الذكي للركاب ، يوفر قائمة موسعة من الخدمات الحضرية ، بما في ذلك النقل بين المدن و الشحن ، والتوصيل والبحث عن عمل

تتواجد inDrive في أكثر من 40 دولة، وبدورها تدعم المجتمعات المحلية من خلال نموذج الدفع من نظير إلى نظير وبرامج تمكين المجتمع ، والتي تساعد على النهوض بالتعليم والرياضة والفنون والعلوم والمساواة بين الجنسين وغيرها من المبادرات الحيوية.