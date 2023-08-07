«اندرايف» تطلق ميثاق سلامة لضمان رحلات آمنة للسائقين والركاب

أطلقت inDrive، للنقل التشاركي، ميثاق سلامة التي تمكن المستخدمين والسائقين من تحقيق معايير الأمان خلال قيامهم بـ رحلات عبر التطبيق، مشيرة إلى أنه من خلال هذا الميثاق تلتزم الشركة بتطبيق معايير الأمان للمستخدمين من خلال ميزات مخصصة، بالإضافة إلى تقديم النصائح وإنشاء مدونة تتضمن قواعد السلوك للجميع.

كشفت inDrive عن بعض الإحصائيات الخاصة برحلاتها في منطقة الشرق الأوسط ما بين الـ22 من شهر يناير حتى الـ 23 من شهر يونيو والتي تشير إلى أن 99.9% من الرحلات تمت بدون حدوث أي واقعة وأن 97% من الرحلات حصلت على تقييمات إيجابية من الركاب.

وفي هذا السياق صرح معتز توبة ، مدير تطوير الأعمال لإندرايف في الشرق الأوسط “السلامة أمر بالغ الأهمية في inDrive ، إن رفاهية الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقنا هي أولويتنا، نحن نعلم أنه لتحقيق أقصى قدر من السلامة ، يجب على الأطراف الثلاثة – inDrive والركاب والسائقين – أن تلعب دورها ، ولذا فإن ميثاق سلامة الخاص بنا يدعو جميع مستخدمينا للمساعدة في جعل كل رحلة آمنة. من جانبنا ، نحن نعلم أن السياسات والميزات الفعالة سوف تقطع شوطًا طويلاً لضمان السلامة”.

وتستمر اندرايف في مسارها من أجل تقييم وتطوير آليات السلامة الخاصة بها للحفاظ على سلامة المستخدمين من خلال الاستعانة ببيانات الرحلات، تقييمات وآراء المستخدمين ، التشاور مع المختصين للتعرف على أهم المخاطر التي قد تقع خلال رحلات والحد منها من خلال الاعتماد نظام تنبؤي ، بناءً على مجموعة من العوامل ، يحدد السلوك الخطير المحتمل للسائق أو الراكب مقدمًا ويحظر الحساب.

وأيضاً توثيق حسابات الركاب على التطبيق من خلال الحصول على رقم هاتفهم والبريد الالكتروني أما السائق يوثق حسابه بعد تقديم كل الأوراق المطلوبة وفحصها والتأكد منها وفي حال وقوع حادث تتعاون الشركة مع الشرطة بتقديم البيانات المطلوبة، إضافة إلى ذلك يرسل السائق مع المستندات صورته الشخصية (سيلفي) و لسيارته وفحص الفيش الجنائي حيث لا يُسمح بالتسجيل على التطبيق سوى للسائقين الذين ليس لديهم أي سجل جنائي أو إجرامي.

يتضمن الميثاق تعليم السائق والراكب أهم ميزات الأمان على التطبيق وهي استخدام زر الطوارئ عند وقوع حادث، وإمكانية مشاركة مسار الرحلة مع شخصاً آخر ومركز أمان يحتوي على مواد تدريبية ونصائح للسائقين، ووضع قواعد عامة للسلوك ومن أهم تلك القواعد الاحترام المتبادل وعدم ممارسة أي نوع من انواع العنصرية، ويساعد هذا الميثاق توضيح للركاب كيفية تحديد متطلباته أثناء طلب الرحلة على سبيل المثال الحاجة الى سيارة تتضمن مقعد للأطفال او رحلة سفر لشخص يرافقه حيواناً مثل الكلاب.

يشجع ميثاق السلامة الذي تقدمه اندرايف السائقين والركاب على الاعتماد على القوة في الاختيار، على عكس باقي تطبيقات النقل الذكي، حيث يحق لكل منهما اختيار الآخر بناء على تقييمات من رحلات سابقة، لذلك تحث الشركة المستخدمين بمشاركة تجربتهم وتقييمهم للرحلات بعد انتهائها لأنها تأخذها بعين الاعتبار وتقوم بمراجعتها وهو ما يساعد على القيام برحلات أكثر أمنا في المستقبل.

إن درايف هي عبارة عن منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية مقرها في ماونتن فيو ، بكاليفورنيا ، في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تنزيل تطبيق أكثر من 175 مليون مرة ، وهو ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلاً في عام 2022، بالإضافة إلى خدمة نقل الذكي للركاب ، يوفر قائمة موسعة من الخدمات الحضرية ، بما في ذلك النقل بين المدن والشحن ، والتوصيل والبحث عن عمل.

تتواجد inDrive في أكثر من 40 دولة ، وبدورها تدعم المجتمعات المحلية من خلال نموذج الدفع من نظير إلى نظير وبرامج تمكين المجتمع ، والتي تساعد على النهوض بالتعليم والرياضة والفنون والعلوم والمساواة بين الجنسين وغيرها من المبادرات الحيوية.