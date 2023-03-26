«اندرايف» تشارك التضامن الاجتماعي في إطلاق قوافل التنمية لمشروعات الإسكان البديل

شاركت inDrive منصة خدمات النقل الذكي مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق أكبر القوافل التنموية لسكان مشروعات الإسكان البديل في مناطق أرض الخيالة وروضه السيدة والمحروسة ، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بمناسبة شهر رمضان

وكانت inDrive شحن، هي الناقل الرسمي للقافلة التي تضم حزمًا متنوعة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ، وقافلة طبية ، وندوات توعوية ، وخدمات تنمية الطفولة المبكرة وتصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة من خلال برنامج «التوعية من أجل تنمية المجتمع».

صرح معاذ حرب ، ممثل تطوير الأعمال في inDrive شحن : «من أهم أدوارنا الرئيسية هو تقديم الخدمات المجتمعية وأن نكون جزءًا من المشاريع الخيرية في الأسواق التي نتواجد فيها، لم نفكر مرتين أو نتردد في المشاركة بالمبادرة والتى تم إطلاقها من قبل التضامن الاجتماعي للسكن البديل خاصة أننا نقدم مساعدات خيرية في رمضان”.

واضاف:«يتمثل دور inDrive شحن في تحقيق توازن بالسوق المصري بين المستخدمين والسائقين من خلال نموذج عمل يتسم بالشفافية حيث يقوم العميل بوضع تسعيرة الرحلة المناسبة له من جانب السائق إما يقبل سعر الرحلة أو يتفاوض مع العميل أو يرفضها ».