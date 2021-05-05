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انخفضت نسبة حوادث الطرق.. الداخلية تستعرض نتائج تطوير منظومة المرور (فيديو)

وتحقيق السيولة المرورية.
أماني عوض 10:59 م, الأربعاء, 5 مايو 21 10:59 م, الأربعاء, 5 مايو 21

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استعرضت وزارة الداخلية في فيديو نشرته على قناتها الرسمية عبر “يوتيوب”، أوجه التطوير والتحديث في منظومة المرور التي طبقتها خلال الفترة الماضية، وحمل شعار: “عشان سلامتك تهمنا.. وحياتك أغلى شئ عندنا”.

وأوضحت الداخلية من الفيديو أن المنظومة المرورية الحديثة أدت إلى انخفاض نسبة حوادث الطرق خلال السنوات الأخيرة، مع تحقيق السيولة المرورية على الطرق.

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وشملت منظومة المرور الحديثة، التوسع في استخدام التكنولوجية الحديثة لإدارة الحركة المرورية، مما يسهم في ضبط حركة المركبات والمشاة على الطرق والمحاور التي تم تطويرها، إضافة إلى اتساع الطرق وزيادة الحارات المرورية.

واستحدثت وزارة الداخلية ضمن المنظومة الجديدة، أنظمة مراقبة حديثة لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري، والحد من الحوادث على الطرق.

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واعتمدت أحدث أنواع الردارات التي تحسب متوسط السرعة خلال الرحلة، إضافة إلى تواجد ردارات في الدراجات النارية وسيارات الشرطة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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