انخفاض 200 جنيه فى الطن .. أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 19-11-2022

انخفضت أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 19-11-2022 بنحو 200 جنيه في الطن، حيث أخطرت شركات الأعلاف عملاءها بالأسعار الجديدة التي تسري ابتداء من صباح اليوم وعلى رأسها شركات الوادي وشركة نيوهوب وعدد من الشركات الأخرى في مصر وجاءت الأسعار كالتالي للطن :

علف بادي 23% : 16500 جنيه مقابل 16700 جنيه

علف نامي 21%: 16400 جنيها بدلا من 16600

علف ناهي 19% : 16350 بدلا من 16550 جنيها

علف بادي نامي: 15900 بدلا من 16100 جنيه

وعلف سوبر بلدى اقتصادي : 15550 بدلا من 15750 جنيها

علف بياض 15% : 14700 بدلا من 14900 جنيه

علف بياض 16%: 14800 بدلا من 15000جنيه

وأضاف تقرير صادر عن شركة الوادي أنه في حالة التحميل من المخازن الرئيسية يتم احتساب تكلفة إضافية كالآتي ، مخزن السادات 35 جنيها فقط للطن على أن تزيد الأسعار 40 جنيها للعبوات 25 كيلو.

أسعار الأعلاف

وأضاف التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 12500 ألف جنيه ، وعلف الماشية 10900 جنيه إلى 11 ألفا و400 جنيه.

وقال عدد من التجار إن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين تراوح من 10050 جنيها إلى 13 ألف جنيه ، وعلف أمهات البط 12 ألفا و400 جنيه إلى 15700 جنيه ، وأعلاف تسمين بط 15300 جنيه إلى 14650 جنيها.

وألمح التجار إلى أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17040 جنيها إلى 15250 جنيها، وعلف تسمين الأسماك 17600 جنيها إلى 16650 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن أعلاف الأغنام تسجل 9850 جنيها للطن.

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك تراجعا في سعر طن الأعلاف بقيمة تتراوح بين 200 جنيه مع زيادة المعروض.

وقال إن السبب هو انخفاض أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار مثل الذرة ، وبالتالي تراجع أسعار العلف، مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأفاد السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدا من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف