انخفضت صادرات السيراميك بنحو 16% خلال أول شهرين من 2022 الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل 26 مليون دولار، مقابل 31 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفق تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

ولفت المجلس فى تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن ليبيا كانت من أكبر الدول المستوردة للسيراميك بقيمة 8.6 مليون دولار، حلت بعدها الأردن بقيمة 2.9 مليون دولار، ثم اليمن بقيمة 2.7 مليون دولار.

يشار إلى أن صادرات مواد البناء قد ارتفعت بنحو 29% خلال أول شهرين من 2022، الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل مليار و190 مليون دولار، مقابل 926 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت “المال” على نسخة منه.