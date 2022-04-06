انخفاض ورق العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 6-4-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الأربعاء 6-4-2022 الموافق 5 رمضان ، وتراوحت الطماطم بين 15 إلى 18 جنيها والخيار 10 إلى 15 جنيها ، والبطاطس 6 جنيهات ، والبصل 3.5 جنيه، والكوسة 12 جنيها ، طبقا لعدد من التجار في أسواق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 200 جنيه إلي 250 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 17 جنيها، والليمون 15 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات، وحزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير خمسين قرشا ، والبسلة 15 جنيها ، والفلفل الألوان 30 جنيها، والخيار البلدي 15 جنيها، والباذنجان الرومي 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر الشطة الحمراء 50 جنيها ، والفلفل الحامي أوميجا 30 جنيها ، والكوسة 12 جنيها ، البطاطس الجديدة 6 جنيهات ، والفلفل الرومي 20 جنيها ، والقرنبيط 8 جنيهات ، والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 70 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

ولفت التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 14 جنيها ، والباذنجان الأبيض 25 جنيها ، والباذنجان الملون 26 جنيها، والجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 25 جنيها للكيلو ، والليمون 22 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 10 إلى 15 جنيها، الموز البلدي 10 جنيهات ، والموز المستورد 25 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 والتفاح الأحمر 20 جنيها، التفاح الإيراني الأحمر بـ 17.5 جنيه ، والبلح الأحمر 15 جنيها، والكاكا 15جنيها،الكيوي 40 جنيها للكيلو ، الأفوكادو 40 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الرمان 20 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 50 جنيها ، والكمثرى 50 جنيها، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون سجل 15 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 15 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو كيت 55 جنيها ، البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.