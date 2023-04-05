انخفاض هوامش أرباح خطوط الحاويات خلال عام 2022

سجلت هوامش أرباح شركات شحن الحاويات أدنى مستوى لها في عامين في الربع الأخير من عام 2022، مع انخفاض أسعار النوالين والطلب على النقل البحري.

ووفقًا لأحدث تقرير لشركة ألفالاينر المتخصصة في أعمال النقل البحري، عن انخفاض هوامش أرباح خطوط الحاويات العالمية بنسبة 52% خلال الربع الثالث من العام الماضي، و33% خلال الربع الرابع .

وذكر التقرير أنه على سبيل المثال فقد إنخفضت هوامش أرباح الخط الياباني ” ONE ” بنسبة 43.7٪ ، بينما انخفضت ارباح الخط التايواني داخل آسيا Wan Hai Lines إلى نسبة 11.6٪ .

كما أنه ارتفعت أرباح خط Hapag-Lloyd الألماني بنسبة 66 ٪ في عام 2022.

وذكر التقرير أن اوضاع الخطوط الملاحية خلال العام الماضي تتناقض مع تعاملات عام 2021 عندما حققت أكبر 10 شركات نقل متوسط زيادة في الأرباح بنسبة 87٪ .

وشهدت شركة النقل الألمانية أيضًا انخفاض متوسط الأسعار بنسبة 15٪ فقط على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 ، مقابل 30-44٪ للخطوط ذات السعة الأكبر في الصفقات عبر المحيط الهادئ مثل خطوط ZIM وهيونداي و COSCO و OOCL.

كما حققت شركة COSCO Shipping Line أرباحًا قدرها 20.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، فيما حققت شركة OOCL التابعة لها 10.1 مليار دولار ، حيث كانت محققة زيادة في الرابع قدرها 50%، وذلك على الرغم من تشغيل أسطول وصل الى 747 ألف حاوية مكافئة مقارنة بنحو 2.16 مليون حاوية مكافئة لشركة كوسكو.