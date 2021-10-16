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انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا على شمال البلاد.. والعظمى في الإسكندرية 27

مع فرص لتساقط الأمطار على السواحل الغربية
عصام عميرة 3:05 م, السبت, 16 أكتوبر 21 3:05 م, السبت, 16 أكتوبر 21

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تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا الأحد على شمال البلاد تمتد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري، ولطيف ليلا على تلك الأنحاء، مع فرص لتساقط الأمطار على السواحل الغربية بشكل طفيف.

كما تشهد مدن السواحل الشمالية طقس معتدل نهارا ولطيف ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ومعتدل ليلا، على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق درجات الحرارة غدا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 30 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 21 للصغري.

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درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 27 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 18 للصغري.

 وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا العريش 28 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 29 للعظمي و 18 للصغري، ونويبع 33 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى طابا 29 للعظمي و 21 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 16 للصغري، والطور 30 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 35 للعظمي و 25 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة فى الغردقة 34 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 34 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 21 للصغري، 34 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 34 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 23 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 24 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 26 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى الاقصر 39 للعظمي و 24 للصغري، وادفو 41 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 22 للصغري.

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نسبة الرطوبة

وتتوقع الارصاد ان تصل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

سرعة الرياح غدا

وذكرت الارصاد ان سرعة الرياح غدا تسجل فى القاهرة 12 عقدة، والسواحل الشمالية 13 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 16 عقدة، إذ تنشط على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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