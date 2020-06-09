انخفاض ملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة الثلاثاء 9-6-2020

انخفضت أسعار الخضروات الفاكهة في الأسواق الثلاثاء 8-6-2020 وتراوحت الطماطم بين2.5 إلى 3.5 جنيه مقابل 5 أمس، والليمون تراجع من 40 إلى 35 جنيها والكوسة ارتفعت إلى 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات وارتفع الباذنجان الرومي إلى 8 جنيهات بدلا من 6 طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وانخفضت أسعار الخضروات ومنها الفلفل الألوان من 10جنيهات إلى 6 جنيهات، وسجلت أسعار الباذنجان الأبيض والأسود 5 جنيهات إلي 6 والبصل 5 جنيهات، والثوم 25 جنيها، والجزر 4 إلى 6 جنيهات، والخيار4 إلى 6.5 والفلفل من 3 إلى 6 جنيهات والفاصوليا الخضراء 12 والبامية انخفضت من 20 جنيها إلى 15 والبسلة 15 جنيها والبطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

وأكد التجار أن هناك استقرار ا في أسعار الفاكهة وتراوح البرقوق من 10 جنيهات إلى 20 والتفاح البلدي من 6 إلى 10جنيهات، والخوخ 7.5 إلى 12، والفراولة 7 ، العنب الأحمر 15، والكنتالوب 5 جنيهات والبطيخ من 20 جنيها للواحدة إلى 50 جنيها.

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتى: 16 إلي 20 جنيها

الباذنجان: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 8 جنيهات

الباذنجان المخدد: 6 جنيهات

الليمون: 35 جنيهًا

فلفل حامي أو رومي : 6 جنيهات

فلفل الوان : من 5 إلى 6 جنيهات

بامية فلاحى: 15 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7.5 جنيه

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

العنب الأحمر :15 جنيها

العنب الأخضر:10 جنيهات

المشمش: 12 جنيها

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: من 7 إلى 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

خوخ بلدى: 12 جنيها

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :30 جنيه للواحدة

الفراولة: 7 جنيهات

الكنتالوب: 5 جنيهات