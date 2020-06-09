انخفاض ملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة الثلاثاء 9-6-2020

انخفضت أسعار الخضروات الفاكهة في الأسواق الثلاثاء 8-6-2020 وتراوحت الطماطم بين2.5 إلى 3.5 جنيه مقابل 5 أمس، والليمون تراجع من 40 إلى 35 جنيها والكوسة ارتفعت إلى 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات وارتفع الباذنجان الرومي إلى 8 جنيهات بدلا من 6 طبقا لعدد من التجار في الأسواق .
وانخفضت أسعار الخضروات ومنها الفلفل الألوان من 10جنيهات إلى 6 جنيهات، وسجلت أسعار الباذنجان الأبيض والأسود 5 جنيهات إلي 6 والبصل 5 جنيهات، والثوم 25 جنيها، والجزر 4 إلى 6 جنيهات، والخيار4 إلى 6.5 والفلفل من 3 إلى 6 جنيهات والفاصوليا الخضراء 12 والبامية انخفضت من 20 جنيها إلى 15 والبسلة 15 جنيها والبطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
وأكد التجار أن هناك استقرار ا في أسعار الفاكهة وتراوح البرقوق من 10 جنيهات إلى 20 والتفاح البلدي من 6 إلى 10جنيهات، والخوخ 7.5 إلى 12، والفراولة 7 ، العنب الأحمر 15، والكنتالوب 5 جنيهات والبطيخ من 20 جنيها للواحدة إلى 50 جنيها.
أسعار الخضراوات
ورق عنب بناتى: 16 إلي 20 جنيها
الباذنجان: 5 جنيهات
الباذنجان الرومي: 8 جنيهات
الباذنجان المخدد: 6 جنيهات
الليمون: 35 جنيهًا
فلفل حامي أو رومي : 6 جنيهات
فلفل الوان : من 5 إلى 6 جنيهات
بامية فلاحى: 15 جنيهًا
ملوخية بلدى: 7.5 جنيه
كرنب: 7 جنيهات
خس بلدي: 2 جنيه
كبوتشا: 4 جنيهات
الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه
الجرجير: 1 جنيه
العنب الأحمر :15 جنيها
العنب الأخضر:10 جنيهات
المشمش: 12 جنيها
البرقوق: 20 جنيها
التفاح الأصفر: 20 جنيهًا
التفاح السكرى: 20 جنيهًا
الموز البلدي الفاخر: من 7 إلى 12 جنيهًا
بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا
أناناس الحبة: 25 جنيهًا
خوخ بلدى: 12 جنيها
أفوكاتو: 35 جنيهًا
البطيخ :30 جنيه للواحدة
الفراولة: 7 جنيهات
الكنتالوب: 5 جنيهات