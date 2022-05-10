انخفاض ملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-5-2022

تعرضت أسعار الخضروات لانخفاض شديد في سوق العبور اليوم الثلاثاء 10-5-2022 وتراوحت عداية الطماطم بين 130جنيها إلى 150 جنيها مقابل 230 جنيها أمس وسجل الباذنجان والخيارمن جنيه إلى جنهين ونصف و البطاطس من 3 جنيهات إلى 3.75 جنيه .

وأكد تجار أن سعر الليمون قفز الي 20 جنيها بزيادة 5 جنيهات ، البطاطس370 قرشا إلى 4 جنيهات ، والفلفل الرومى من 200 قرشا إلى 250 قرشا .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر الفلفل الحامى 4 جنيهات ،والفلفل الحامى البلدي تراوح من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات

الخيار من 100 قرش إلى جنيهين ، والكوسة 50 قرشا إلى 125قرشا، والباذنجان الرومى 125 قرشا إلى 3 جنيهات .

وكشف التجار أن الباذنجان الرومي العروس تراوح من 250 قرشا إلى 300 قرشا ، والباذنجان الأبيض جنيهين إلى 3 جنيهات ، والبصل الأحمر 125 قرشا إلى 175 قرشا .

أسعار الخضروات

ونوه التجار أن سعر البصل الفتيل تراوح من 125 قرشا إلى جنيهين والبصل الذهبي من 175 قرشا إلى 225 قرشا ،ورق العنب من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البامية تراوح من 15 جنيها إلي 18جنيها و الملوخية من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات ، والفاصوليا من 4 جنيهات الي 6.5 جنيه ، والبسلة من 350 قرشا إلى 6 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وشهدت أسعار الخضروات في سوق التجزئة تراجعا مماثلا وتراوحت أسعار الطماطم من 10 جنيهات إلى 12 جنيها والبطاطس 7 جنيهات والفاصوليا والبسلة 8 جنيهات إلى 12جنيها .

وسجل سعر الخيار 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات ،والبصل الأحمر 3 جنيهات ونصف والباذنجان العروس والباذنجان الابيض 5 جنيهات.

واستقر سعر الجزر عند 4 جنيهات ،والملوخية 10 جنيهات للكيلو ،والبامية 30 جنيها والفلفل 10جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وسجل سعر الكوسة 5جنيهات ،والقلقاس 7 جنيهات ،وحزمة الخضرة نصف جنيه .

وواصلت أسعار الفاكهة تباينها ،وبلغت أسعار التفاح الأحمر والأخضر 20 جنيها والكانتالوب 8جنيهات بدلا من 15جنيها ،والبرتقال 12جنيها، والخوخ 25 جنيها، والعنب المستورد 50جنيها والبطيخ 45 جنيها للواحدة .