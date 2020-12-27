اقتصاد وأسواق

انخفاض ملحوظ في أسعار الخضروات واستقرار الفاكهة اليوم الأحد 27-12-2020

تراجع الخضروات بشكل مستمر
الصاوي أحمد 10:03 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20 10:03 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تراجعا كبيرا اليوم الأحد 27-12-2020 في الأسواق ، وتراوحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلي 4 ، والبطاطس 2.5 جنيه إلي 3.5 جنيه ، والثوم 46، والثوم الصيني 12 جنيها، والبصل الأحمر /الذهبي /الأبيض بـ 7.5 جنيه للكيلو بزيادة 50 قرشا.

وأضاف عدد من التجار أن الخيار الصوب هبط 100 قرش ، مسجلا 5 بدلا من 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 ،البسلة 6 بدلا من 7 جنيهات، والفلفل الألوان 20 والكوسة 5 بدلا من 6 والجزر 5 جنيهات، والفلفل الرومي الحامي 6 ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن الباذنجان العروس الأبيض 5 ، الأسود الملون بـ 4 ، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخس 3 جنيهات للحزمة ، الفاصوليا 6.5 إلى 7 جنيهات والملوخية 3 جنيهات، والليمون 10 جنيهات .

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ونوه التجار إلى أن الموز المستورد بـ 15 جنيها والموز البلدي من 10 جنيهات إلى 12 ، والبلح الرملي 5، والبلح الأسود 8 جنيهات ، والبلح البرحي 30 جنيها، والتفاح الأحمر /الأصفر /الأخضر من 17 إلي 25 جنيهًا.

وأفاد التجار أن العنب البلدي بـ 8.5 جنيه، والبناتي 20 والعنب الأخضر بـ 8 جنيهات ، والكنتالوب 5 جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 20 جنيهًا، والخوخ 35 جنيها، والبرتقال اليوسفي من 5 إلى 6 والتين 8، والبرتقال أبوسرة 6.5 جنيه.

وقال التجار إن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والجوافة 8 جنيهات ، والرمان 5 جنيهات إلي 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

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أسعار الخضروات والفاكهة

البصل :7.5 جنيه

الثوم :46 جنيها

الجزر :5 جنيهات

الكوسة :5 جنيهات

الفاصوليا: 7 جنيهات

البسلة: 6 جنيهات

الباذنجان العروس: 3.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5 جنيه

الليمون: 10 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 3 جنيهات

كبوتشا: 4 جنيهات

 الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 15 جنيها

موز بلدي: 12 جنيها

الجوافة: 8 جنيهات

العنب البلدي: 8.5 جنيه

البرقوق: 20 جنيها

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التفاح الأصفر والأخضر: 17 جنيهًا

التفاح الأحمر: 17 جنيهًا

 بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 8 جنيهات

الرمان: 6.5 جنيه

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتراجعت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد وسجل قفص الطماطم 30جنيها حتي 60 ، والكيلو يتراوح من جنيه أو أكثر حسب الجودة، والبطاطس 50 قرشا كمتوسط سعر.

وسجلت أسعار الباذنجان البلدي نصف جنيه إلي جنيه وربع ، والليمون 6 جنيهات، والبسلة 3.5جنيه، والفاصوليا 4.5 جنيه بزيادة جنيه وربع ، والجوافة 4 ، والكانتالوب 2.5 جنيه، والكوسة 3.5 والجزر 3.5 جنيه، والفلفل الرومي 3 جنيهات، والفلفل الحامي 2.5 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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