انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمنت اليوم الأحد

محمود زكي: شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في القوائم السعرية للشركات، حيث سجل أعلى سعر للطن لصالح شركة السويدي للأسمنت بقيمة 785 جنيها، بينما سجل أقل سعر لصالح قنا وأسوان للأسمنت بقيمة 720 جنيها للطن إذ إن أعلى…

محمود زكي:

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في القوائم السعرية للشركات، حيث سجل أعلى سعر للطن لصالح شركة السويدي للأسمنت بقيمة 785 جنيها، بينما سجل أقل سعر لصالح قنا وأسوان للأسمنت بقيمة 720 جنيها للطن إذ إن أعلى انخفاض في الطن الواحد بلغ حوالى 40 جنيها.

وسجلت مجموعة السويس للأسمنت انخفاضا في الاسعار بقيمة 6٠ جنيها ليسجل الطن 730 جنيهًا بدلا من 790، بينما انخفض إسمنت الممتاز بقيمة 75 جنيها للطن ليسجل 745 جنيها بدلا من 795 جنيها للطن.

بينما سجلت كل من شركتي قنا وأسوان انخفاضا ملحوظا في قيمة الطن بمعدل 60 جنيها ليسجل 710 جنيهات للطن بنفس السعر خفضت شركتا أسيك والمنيا أسعار الطن ليسجل 710 جنيهات للطن بدلًا من 760 خلال الشهر الماضي.

ويقول محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة مواد البناء، إن شركات الإسمنت لجأت الى خفض أسعار الطن بصورة ليست بالكبيرة؛ لإنعاش السوق التي تشهد انخفاضا ملحوظا في المبيعات، مشيرًأ إلى أن الشركات المصنعة للأسمنت لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وذلك للحفاظ على هامش الربح الخاص بها.



وأضاف فاوي أن الأسعار الحالية بالفعل مبالغ فيها إذ إن السعر العادل للطن لا يتجاوز 500 جنيه، مشيرًا إلى أن الشركات تلعب بالأسعار لصالحها، متوقعًا أن يشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار مواد البناء صورة عامة وللإسمنت بصورة خاصة.

ويقول محمود مخيمر، رئيس شعبة الإسمنت بالغرفة التجارية، إنه يجب على الحكومة إصدار عدد من القوانين والتي تعمل على تحديد هامش الربح للشركات والذي لا يتجاوز 30% مثل باقي الدول، خاصة أن أسعار الأسمنت لا تعتمد على الدولار، حيث إن المادة الخام للمنتج محلية بالكامل.

وأوضح رئيس الشعبة في تصريحاته أن الإسمنت يساهم بنسبة 70% من إجمالي الإنشاءات، مشيرًا إلى أنه في حالة ضبط أسعار السوق سيؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات العقارية والتي تشهد عملية ركود كبيرة خلال الفترة الحالية بسبة زيادة أسعارها والتي تخطت 30%.