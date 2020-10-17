تأميـــن

انخفاض ملحوظ فى تعويضات شركات التأمين التجارى خلال أغسطس الماضى

كشف تقرير شهر أغسطس أن حجم الانخفاض فى التعويضات التى سددتها شركات التأمين التجارى 525.3 مليون جنيه
الشاذلي جمعة 3:15 م, السبت, 17 أكتوبر 20 3:15 م, السبت, 17 أكتوبر 20

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انخفض حجم التعويضات التى سددتها شركات التأمين التجارى خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة 27.1% لتبلغ 1.4 مليار جنيه مقارنة بت 1.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وكشف تقرير شهر أغسطس الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم الانخفاض فى التعويضات التى سددتها شركات التأمين التجارى 525.3 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وبلغت حصة التأمين التجارى من إجمالى تعويضات السوق فى شهر أغسطس الماضى حوالى 91%.

حصة شركات التأمين التجارى فى تعويضات السوق 91%

وعلى الجانب الآخر شهدت التعويضات التى سددتها شركات التكافل طفرة كبيرة خلال شهر أغسطس الماضى لتقفز بنسبة 120.3% لتبلغ 142.1 مليون جنيه فى أغسطس الماضى، مقابل 64.5 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وبلغت قيمة الارتفاع فى التعويضات المسددة لشركات التكافل حوالى 77.6 مليون جنيه، فيما بلغت حصة التأمين التكافلى من إجمالى تعويضات السوق فى شهر أغسطس الماضى 9%.

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وفى سياق متصل انخفضت تعويضات قطاع التأمين فى شهر أغسطس الماضى بنسبة 22.4% لتبلغ 1.5 مليار جنيه مقابل 1.99 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وسددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 691 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه بانخفاض كبير نسبته 45.7%.

زيادة فى تعويضات الحياة

وارتفعت قيمة التعويضات التى سددتها شركات تأمينات الحياة فى شهر أغسطس الماضى بنسبة 18.5% لتبلغ 861 مليون جنيه، مقابل 726.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى ، وذلك وفقا لتقرير شهر أغسطس والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

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وكانت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، بتنوع أنشطتها سواء في الحياة أو الممتلكات، وبتعدد أنظمتها سواء في التكافلي أو التجاري، قد سسدت فاتورة تعويضات ومطالبات، بلغت قيمتها ما يزيد علي 12.9 مليار جنيه، في الشهور الثمانية الأولي، من العام الحالي 2020، مقابل 11.5 مليار جنيه تقريبًا، مُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، بزيادة تصل الي 1.4 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع بلغت 12.3%..

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وبلغ نصيب شركات التأمين، العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، من فاتورة التعويضات المُسددة، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، 7.1 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه تقريبًا، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة المطالبات المُسددة، في الفترة نفسها من العام الحالي.

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بقلم الشاذلي جمعة

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