انخفاض ملحوظ.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 19-4-2023

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 19-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه والبطاطس والجزر والكوسة والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والبسلة 16 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلى 120 جنيها والفلفل الحامي 13 جنيها والليمون 12 جنيها والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات في الأسواق

ونوه التجار إلى أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 20 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 70 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 28 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيه والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلى 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

ونوه التجار إلى أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وأكد التجار أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .