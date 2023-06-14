«انخفاض مفاجئ».. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الأربعاء 14-6-2023 في الأسواق

تذبذبت أسعار اللحوم البلدية اليوم الأربعاء 14-6-2023 في محال الجزارة وسجل الكيلو البقري في عدد من محافظات والمناطق الشعبية ما بين 180 إلى 240 جنيها كأقل الأسعار وتأرجح سعر الكندوز بين 280 جنيها إلى 450 جنيها بالقاهرة وبلغت اللحوم المجمدة 180 جنيها و220 جنيها والمفروم المجمد 170 إلى 200 جنيه.

وأشار التجار إلي أن سعر الكبدة البلدية 300 جنيه واللحوم الجملي أو المفروم 300 جنيه والضأن 340 جنيها واللحوم الجاموسي 240 واللحوم السوداني المبردة 270 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الكبدة المستوردة 110 جنيهات والسجق المستورد 90 جنيها والسجق البلدي 180 إلى 240 جنيها.

وأكد التجار أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب النوع.

أسعار الماشية

وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 135 إلى 140 جنيها والجاموسي 110و120 جنيها للكيلو.

وأكد التجار أن سعر القائم لـ “الجاموسة اللحم” 175 جنيها و”البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة “صغيرة الجاموس” 115 جنيها قباني.

أسعار اللحوم

وألمح التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

أسعار اللحوم الحمراء في المنافذ ومحال الجزارة

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 إلى 65 ألفا والجاموسة 50 إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم البلدية في المنافذ : 230 إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الطازجة في “أمان” : 230 جنيها

أسعار اللحوم السودانية : 270 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ وزارة التموين : 190 جنيها

أسعار اللحوم المفروم بمنافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم المجمدة بمنافذ الجيش : 180 جنيها

أسعار الكندوز البلدي في الجزارة : 290 جنيها إلى 350 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 470 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلى 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 إلى 240 جنيها

أسعار السجق المستورد : 110 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي البلدي: 300 جنيه