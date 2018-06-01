انخفاض معدل البطالة في أمريكا لأدنى مستوى منذ 18 عامًا

رويترزتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في مايو، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 18 عاماً عند 3.8 %، بما يشير إلى تحسن سريع في أوضاع سوق العمل قد يثير مخاوف بشأن التضخم.وأظهر التقرير الشهري للوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن الأجور زادت بقوة الشهر الماضي، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاح

رويترز

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في مايو، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 18 عاماً عند 3.8 %، بما يشير إلى تحسن سريع في أوضاع سوق العمل قد يثير مخاوف بشأن التضخم.

وأظهر التقرير الشهري للوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن الأجور زادت بقوة الشهر الماضي، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيزيد أسعار الفائدة في يونيو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعة زاد 233 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات شهري مارس وأبريل كي تظهر أن الاقتصاد أوجد عددا من الوظائف يزيد بمقدار 15 ألفًا عن الأرقام المعلنة سابقاً، ويلقي خبراء اقتصاديون باللوم على سوء الأحوال الجوية في تباطؤ نمو الوظائف في هذين الشهرين.

وزاد متوسط الأجر في الساعة ثمانية سنتات، أو ما يعادل 0.3 %، الشهر الماضي بعد أن ارتفع 0.1 % في أبريل، ورفع هذا الزيادة السنوية في متوسط الأجر إلى 2.7 % من 2.6 % في أبريل.

ودفع انخفاض نسبته 0.1 % معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2000، ومعدل البطالة عند المستوى الذي يتوقعه مجلس الاحتياطي الاتحادي بحلول نهاية العام والبالغ 3.8 %.