انخفاض معدل البطالة إلى 9.9٪ خلال الربع الثانى لعام 2018

المال - خاص:أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل - يونيه) لعام 2018، حيث بلغ معدل البطالة 9.9٪ من إجمالي قوة العمـــل، بينما كان 10.6 ٪ فى الربع الأول من عام 2018، بانخفاض قدره 0.7 %، وبانخفاض قدره 2.1% عن الربع المماثل من ال

المال – خاص:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل – يونيه) لعام 2018، حيث بلغ معدل البطالة 9.9٪ من إجمالي قوة العمـــل، بينما كان 10.6 ٪ فى الربع الأول من عام 2018، بانخفاض قدره 0.7 %، وبانخفاض قدره 2.1% عن الربع المماثل من العام السابق، وقد شهد هذا الربع انخفاضا في قوة العمل وأعداد المتعطلين مع زياده في عدد المشتغلين وهذا يوضح موسمية العمالة.

أولا: قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

سجل تقدير حجم قوة العمل 29.036 مليون فرد ( 22.665 ذكور ، 6.371 إناث ) بانخفاض قدره 150 ألف فرد بنسبة 0.5٪ عن الربع الأول من عام 2018 بسبب موسمية العمل، وبانخفاض قدره 147 ألف فرد بنسبة 0.5٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

ثانيا: المتعطلون:

بلغ عدد المتعطلين 2.875 مليون متعطل ( 1.527 ذكور ، 1.348 إناث) بنسبة 9.9٪ من إجمالى قوة العمل وبإنخفاض قدره 219 ألف متعطل بنسبة 7.1٪ عن الربــع الأول من عام 2018 ،وبإنخفاض قدره 621 الف متعطل بنسبة 17.8 ٪عن الربع المماثل من العام السابق

• بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 6.7٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل بينما كان 7.3٪ في الربع الأول من عام 2018 مقابل 8.22٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 21.2٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل، بينما كان 22.0٪ في الربع الأول من عام 2018 مقابل 24.68 % في الربع المماثل من العام السابق.

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنه ) 77.9٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

• 6.3٪ لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث كانت بالنسبة للذكور 9.6% وبالنسبة للإناث 2.5%.

• 38.0٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث كانت بالنسبة للذكور 35.4% وبالنسبة للإناث 41.0%.

• 33.6٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة) حيث كانت بالنسبة للذكور 33.5% وبالنسبة للإناث 33.7%.

• بلغ معدل البطالة في الحضر 11.9٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 12.1٪ فـــي الربــع الأول من عام 2018 مقابل 13.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ معدل البطالة في الريف 8.5٪من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 9.5 ٪ فى الربع الأول من عام 2018 مقابل 10.7٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

بلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 91.2٪ بينما كانت 87.7% فى الربع السابق من إجمــــــالــــى المتعطليــــــن:

39.1٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 41.9% بالربع السابق.

52.1٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقــابـل 45.8% بالـربع السـابـق.

• بلغ عـدد المشتغلين من الذكـور21.138 مليون مشــتغل بزيادة قدرها 202 ألــف مشتــغل بنسبة 1.0٪ عن الربع الأول من عام 2018 ، بزيادة قدرها 473 ألف مشتغل بنسبة 2.3 ٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلات من الإنــاث 5.023 مليــون مشـتغلة بإنخفاض قـدره 133 ألف مشتغلة بنسبــة 2.6٪ عن الربع الأول من عام 2018 ، وبزيادة قدرها ألف مشتغلة بنسبة 0.02٪ عن نفس الربع المماثل من العام السابق

من الأنشطة الأقتصادية التى اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين فى سوق العمل أو المتحولين من أنشطة أخرى:

• نشاط الزراعة وصيد الأسماك إجتذب ( 701 ) ألف مشتغل زيادة عن الربع الأول من عام 2018.

• نشاط التعليم إجتذب ( 199) ألف مشتغل زيادة عن الربع الأول من عـــــــام 2018

بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 17.861 مليون مشتغل ( 14.691 ذكور ، 3.170 إناث) بنسبة 68.3٪ من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 3.403 مليون مشتغل ( 3.230 ذكور ، 173 ألف إناث) بنسبة 13.0٪ من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 2.862 مليون مشتغل ( 2.463 ذكور ، 399 ألف إناث) ، بنسبة 10.9٪ من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال – مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 2.035 مليون مشتغل ( 755 ألف ذكور ، 1.280 إناث) بنسبة 7.8٪ من إجمالي المشتغلين

• بلغ معدل المساهمة فــي النشاط الاقتصادي 43.5 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 44.3٪ خلال الربع الأول من عام 2018 مقابل 45.4 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ معدل المساهمة بين الذكـور 67.6٪ ، مقابل 19.2٪ بين الإنـــاث .

• بلغ معـــدل المساهمـة في الحضر 43.1٪ ، مقابل 43.8٪ فى الريف.

سجلت الفئة العمرية ( 40 – 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت حوالى 60.6٪

• حقق نشاط (الزراعة وصيد الأسماك) أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشاط 6.056 مليون مشتغل ( 4.810 ذكور ، 1.246 إناث) بنسبة 23.1٪ من إجمالي المشتغلين.

• جاء نشاط (تجارة الجمله و التجزئة) فى المركز الثانى حبث بلغ عدد المشتغلين 3.589 مليون مشتغل ( 2.956 ذكور ، 633 ألف إناث) بنسبة 13.7 % من إجمالي المشتغلين.

• كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط (الصناعات التحويلية) 3.166 مليون مشتغل ( 2.822 ذكور ، 344 ألف إناث) بنسبة 12.1٪ من إجمالي المشتغلين.

• بلغ عدد المشتغلين في نشاط (التشييد والبناء) 3.006 مليون مشتغل ( 2.982 ذكور ، 24 ألف إناث) بنسبه 11.5٪ من إجمالي المشتغلين.

• بلغ عدد المشتغلين فى نشاط (التعليم) 2.325 مليون مشتغل ( 1.121 ذكور ، 1.204 إناث) بنسبة 8.9٪ من إجمالي المشتغلين.

• بلغ عدد المشتغلين فى نشاط (النقل والتخزين) 1.981 مليون مشتغل ( 1.963 ذكور ، 18 ألف إناث) بنسبة 7.6٪ من إجمالي المشتغلين.