انخفاض معدلات نمو أقساط الحياة خلال أول 7 شهور من العام

شهدت أقساط تأمينات الحياة فى السوق انخفاضا فى معدلات نموها إلى 10% فقط خلال أول 7 شهور من العام الحالى 2023 لتبلغ 21.5 مليار جنيه مقابل 19.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

41.6 مليار جنيه أقساط القطاع فى 7 شهور

وكشف تقرير يوليو الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بالسوق بنسبة 63.7% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023 لتبلغ 20.1 مليار جنيه مقارنة بـ 12.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالى أقساط السوق 41.6 مليار جنيه خلال أول 7 شهور من العام الحالى مقابل 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة نمو 30.8%.

7 مليار جنيه تعويضات شركات الممتلكات

وأظهر تقرير السبعة شهور الأولى من العام الجارى أن شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات قد سددت 7 مليار جنيه تعويضات مقارنة بـ 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ارتفاع 22.8%.

وسددت شركات تأمينات الحياة 10.9 مليار جنيه مطالبات خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023 مقابل 9.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 17.2%.

وبلغ إجمالى تعويضات قطاع التأمين خلال أول 7 شهور من العام الحالى 17.9 مليار جنيه مقارنة بـ 15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ارتفاع 19.3%.