انخفاض معدلات التداول فى الإسكندرية وارتفاع بدمياط

المال ـ خاصلا تزال هيئة ميناء الإسكندرية تواجه شبح التراجع فى حجم تداول البضائع، وحققت تراجعا فى حجم السفن المترددة على السفن بنسبة %12 خلال شهر مايو الماضى، كما حققت تراجعا فى إجمالى عدد الحاويات المتداولة خلال نفس الشهر، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، قدره %4، بينما كانت التراجع فى حجم البضا

المال ـ خاص

لا تزال هيئة ميناء الإسكندرية تواجه شبح التراجع فى حجم تداول البضائع، وحققت تراجعا فى حجم السفن المترددة على السفن بنسبة %12 خلال شهر مايو الماضى، كما حققت تراجعا فى إجمالى عدد الحاويات المتداولة خلال نفس الشهر، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، قدره %4، بينما كانت التراجع فى حجم البضائع المحواة المتداولة فى التجارة الخارجية، «صادر» و«وارد» بنسبة %9.

أما بالنسبة لحاويات الترانزيت، تراجعت أعداد الحاويات المكافئة المتداولة بنسبة %41، بينما تراجعت أيضا حجم البضائع المحواة الترانزيت بنسبة %7، فيما شهدت البضائع غير المحواة ارتفاع بنسبة %16، توزعت على البضائع غير المحواة صادرة بنسبة %41، وفى البضائع غير المحواة واردة %13.

وأرجعت الإحصاءات أسباب تلك الزيادة فى البضائع غير المحواة، إلى زيادة استقبال الميناء لكميات القمح، التى بلغت فى مايو الماضى فقط 794 ألف طن، فيما استقبل الميناء 370 ألف طن ذرة، و221 ألف طن فول صويا، و70 ألف طن حبوب، و690 ألف طن مواد بترولية، لتصل إجمالى البضائع غير المحواة 3.9 مليون طن، و1.2 مليون طن بضائع المحواة، بأعداد بلغت 144 ألف حاوية، توزعت بين حاويات واردة 74.5 ألف حاويات واردة، و70 ألف حاويات صادرة.

من ناحية أخرى أشار مصدر فى إحدى شركات التوكيلات المتعاملة مع الميناء إلى أن السبب فى تراجع أداء ميناء الإسكندرية يعود إلى القرارات الوزارية المختلفة، سواء قرارات وزارة النقل برفع الرسوم، أو قرارات وزارتى الصناعة والتجارة، التى تستهدف التضييق على الواردات.

ولفت إلى أن هيئة الميناء يتوجب عليها إجراء دراسة للتعامل مع أسباب انخفاض حركة التداول، لا سيما أنه فى شهر مايو، ولم يغلق الميناء يوما واحدا لسوء الأحوال الجوية.

وفى سياق متصل حققت هيئة ميناء دمياط زيادة فى أعداد السفن، بشهر مايو بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، كما حققت زيادة فى كمية البضائع المتداولة فى نفس الشهر %14، وتداولت الميناء 3 ملايين طن، مقارنة بـ2.75 مليون طن العام الماضى.

وبلغ إجمالى الكميات المصدرة من البضائع العامة 679281 طنًا، مقابل 54725 طنًا، بزيادة قدرها 13203 أطنان، بنسبة %24 لوجود زيادة فى كميات الأسمدة المصدرة، بمقدار 55848 طنًا، بنسبة %19، كما صدرت كميات من الميثانول بمقدار109467 طنًا، فى حين لم تصدر أى كميات فى الفترة المثيلة من العام السابق.

وحققت هيئة الميناء طفرة فى تحقيق أعداد الحاويات التى تداولها فى مايو الماضى، التى وصلت إلى 92 ألف حاوية مكافئة، مقارنة بـ79 ألف حاوية من نفس الشهر العام الماضى، بزيادة قدرها %16.5.