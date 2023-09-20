انخفاض مرتقب فى أسعار الأخشاب والأثاث المنزلى

توقع منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة انخفاض أسعار الأخشاب بالأسواق الأشهر المقبلة، ما سيؤثر بدوره على قيمة المنتجات التى يدخل بنسبة كبيرة فى صناعتها.

وأرجع “راغب” لـ” المال” السبب وراء ذلك إلى أن عمليات استيراد الأخشاب الروسية التى كانت تغطى نسبة كبيرة من السوق فى مصر، سوف تتم بالعملة المحلية بين البلدين، فى يناير المقبل، بعدما كانت تُجرى بالدولار، كأحد النتائج المترتبة على انضمام مصر لعضوية بريكس.

وتعد روسيا الاتحادية من أبرز الوجهات البديلة التى يلجأ إليها بعض المستوردين لتدبير كميات من الأخشاب كان يتم فى الغالب استيرادها من دول أخرى؛ وذلك نظرًا لكونها أرخص من نظيرتها القادمة من فنلندا والسويد، لكن بالمقابل هذا يعود على الجودة.

وتتمتع الأخشاب الروسية برواج أكبر فى السوق المصرية، إضافة إلى زيادة المعروض منها؛ إذ إن إنتاجها من الأخشاب مرتفع، وبالتالى فإن الكمية المتاح استيرادها منها كبيرة مقارنة مع بعض الدول.

وأوضح “راغب” أن أسعار الخشب فى السوق المصرية سريعة التأثر بحركة الدولار، لافتًا إلى أن التجارة التى ستتم بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء فى تجمع بريكس، من شأنها تخفيف الضغط على الدولار، وبالتالى توفير كمية أكبر منه، وهذا بدوره سيدفع أسعار الأخشاب المستوردة من البلدان الأخرى بخلاف روسيا للانخفاض كذلك، والتى من بينها السويد وفنلندا ورومانيا.

وتستورد مصر أخشابًا من أكثر من 6 دول؛ تقع روسيا وأوكرانيا على رأسها، فى حين تستورد الأخشاب المصنّعة كـ mdf من الدول الآسيوية.

وأشار راغب إلى أن الإقبال على شراء الأخشاب تراجع بنسبة تقارب %50 منذ بداية 2023؛ معللًا ذلك بارتفاع أسعار السلع عامة، ما أدى لانخفاض الطلب على مختلف المنتجات التى يدخل الخشب فى تكوينها، وهو ما أحدث نقصًا فى السيولة لدى التجار.

على جانب آخر، قال محمد صلاح، مدير فروع محلات «استقبال» لبيع الأثاث المنزلى، إن هناك العديد من الخامات التى تدخل فى صناعة الأثاث المنزلى، من بينها الخشب الذى يعتبر العنصر الأبرز فى صناعة غرف النوم والسفرة وغرف الأطفال، إلا أن هناك بعض الأطقم التى يحظى الحديد بالنسبة الأكبر فى صناعتها.

وذكر صلاح لـ«المال»، أنه بعد انضمام مصر لعضوية تكتل بريكس، فإن المعطيات الحالية تشير إلى أن أسعار الأخشاب فى طريقها نحو الهبوط خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن قيمة الأثاث المنزلى من المؤكد ستتحرك بالتراجع فى ذلك الوقت.

وأشار إلى أن الاقبال على شراء الأثاث انتعش منذ شهر يونيو الماضى حتى الآن، لافتا إلى أن السوق تشهد حركة شرائية مرتفعة خلال فترات الصيف فى المعتاد، مؤكدا أن المحال تلجأ لتطبيق خصومات تصل إلى %60 خلال فترات الركود لتنشيط حركة المبيعات.

وأوضح أن أسعار الأثاث ارتفعت بشكل عام بما يقارب %40 تقريبًا منذ بداية 2023 حتى الآن، معبرًا عن أمله فى تراجعها الفترة المقبلة.

ويرى أشرف إبراهيم، مدير أحد فروع «أوفيس وود» لبيع الأثاث الجديد، أن الأسعار ستشهد انخفاضًا الفترة المقبلة، تأثرًا بتراجع قيمة الأخشاب.

وذكر أن هذا الانخفاض المرتقب من شأنه إنعاش مبيعات الأثاث الفترة المقبلة، بنسبة أكبر مما هى عليه الآن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد نسبة الانخفاض المتوقعة بدقة حاليا.

وأعلن قادة بريكس فى نهاية الشهر الماضى انضمام 6 دول جديدة للتكتل الاقتصادى، من بينها 3 دول عربية أولها مصر، والتى ستصبح عضوًا رسميًا اعتبارًا من يناير 2024، إضافة للسعودية والإمارات، فى خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمى.