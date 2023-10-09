انخفاض مرتقب.. أسعار الخشب في مصر اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

يبدأ سعر المتر من الخشب البياض في مصر اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، من 9200 جنيه، ويصل إلى 10500 جنيه عند أعلى قيمة له، إذ تخدم هذه الزيادة السعرية تنوع الخشب وفقًا لدرجة نقاء الخشب وقدرته على التحمل، وخلوه من العيوب، بحسب تجار تحدثوا لـ «المال».

وبالنسبة للخشب السويدي، يتراوح سعر المتر منه في السوق الآن بين 10 و13 ألف جنيه، إذ تتغير القيمة وفقًا لدرجة النقاء وخلو الخشب من العيوب كذلك.

وبشأن الخشب الزان، الذي يعتبر أحد أعلى الأخشاب جودة وأطولها عمرًا، فيبلغ سعر اللوح طول 170 سم -والمستورد من رومانيا-، 21 ألف جنيه، في حين يصل سعر لوح الخشب الزان من فئة 180 سم، إلى 23500 جنيه، وهو الأغلى بين الأخشاب شائعة البيع في السوق المصرية.

وصرح منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«المال»، بأن أسعار الخشب في طريقها إلى التراجع مع بداية عام 2024، وذلك على خلفية انضمام لتجمع بريكس، الذي يضم ضمن أعضاءه روسيا، وهي من أكبر الدول التي تستورد مصر منها الأخشاب، وحيث أن التجارة البينية ستتم في الغالب بالعملة المحلية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خفض الأسعار.

وبالحديث عن أسعار الأبلكاش في السوق اليوم، قال تجار إنها تختلف حسب المصنع، بحيث تترواح بين 170 إلى 195 جنيه، فيباع المتر من مصنع «12» على سبيل المثال بقيمة 180 جنيه، في حين يبلغ سعره من مصنع «14»، 195 جنيه، ويتم استيراد الأبلكاش من روسيا، ولذا فهو على رأس السلع التي يتوقع انخفاض أسعارها مع بداية العام المقبل.

ويبلغ سعر الأبلكاش الفايبر «إم دي إف» تخان 2 ملي متر، والمستورد من تايلاندا والصين وماليزيا، 115 جنيه، فيما تبلغ قيمة التخان 2 و3 ملي متر 130 جنيه.