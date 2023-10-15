انخفاض محفظة أقساط التأمين التكافلي خلال أول 7 شهور من العام

انخفضت محفظة أقساط التأمين التكافلى إلى 4.9 مليار جنيه خلال أول 7 شهور من العام الجارى 2023 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة تراجع 3%.

نمو التأمين التجارى بنسبة 37.2%

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير يوليو اليوم عن الأنشطة المالية غير المصرفية والذى أوضح ارتفاع أقساط شركات التأمين التجارية إلى 36.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023 مقارنة بـ 26.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 37.2%.

ووفقا للتقرير فقد ارتفاع إجمالى أقساط السوق بنسبة 30.8% خلال أول 7 شهور من العام الجارى لتبلغ 41.6 مليار جنيه مقابل 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

شركات التكافل تسدد 1.9 مليار جنيه تعويضات

وسددت شركات التأمين التجارية 16.1 مليار جنيه خلال السبعة شهور الأولى من العام الجارى مقارنة بـ 13.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ارتفاع 19.5%.

وارتفعت تعويضات التأمين التكافلى بالسوق إلى 1.9 مليار جنيه خلال أول 7 شهور من العام الحالى مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 17.9%.

وأظهر تقرير يوليو الصادر عن هيئة الرقابة المالية ارتفاع فاتورة تعويضات القطاع إلى 17.9 مليار جنيه خلال أول 7 شهور من العام الحالى مقارنة بـ 15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ارتفاع 19.3%.