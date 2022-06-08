انخفاض محدود للأسهم الخمسة الأعلى تراجعا بالبورصة المصرية اليوم بدعم ارتفاعات المؤشرات (جراف)

شهدت 5 أسهم في اتجاها مخالفا للسوق مسجلة أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم حد من تفاقمها الصعود اللافت للمؤشرات والسوق بشكل عام.

وتراوحت نسب التراجع بين 5.5% و 2.5% وتوزعت الأسهم على قطاعات التطوير العقاري، والصناعة، والأدوية، والسياحة، والتعبئة والتغليف.

وتصدر قائمة الاسهم الأعلى تراجعا عامر جروب بنسبة 5.54% مغلقا عند 0.85 جنيه، تلاه الألومونيوم العربية بنسبة 5.03%، مغلقا عند 26.25 جنيه.

وثالثا جاء سهم ممفيس للأدوية بنسبة 4.30%، مغلقا عند 14.020 جنيه، ثم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.84% عند مستوى 0.410 جنيه، وخامسا المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 2.50% مغلقا عند مستوى 1.56 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع لافت لمؤشراتها تراوحت بين مايقارب الـ2 و 4% تصدرها المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.87% مغلقا عند مستوى 10236 نقطة، ثم المؤشر السبعيني EGX70 بنسبة 2742 نقطة، والمؤشر المئوي EGX100 بنسبة 3.14% مغلقا عند مستوى 1837 نقطة.