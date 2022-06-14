انخفاض محدود للأسهم الأعلى تراجعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت قائمة الأسهم الأعلى تراجعًا بالبورصة المصرية انخفاضات محدودة بجلسة اليوم، بنسب تراوحت بين 4% و3%، متوزعة على قطاعات الاستثمار الزراعي، والأغذية، والعقارات، والصناعة.

بتراجع تراوح بين 3 و 4%

وتصدّر قائمة الأسهم الأعلى هبوطًا نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 4.11%، مغلقًا عند 0.350 جنيه، تلاه سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 3.85% مغلقًا عند 5 جنيه، ثم حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 3.85% مغلقًا عند 0.050 جنيه.

ورابعًا في التراجعات جاء سهم الكابلات المصرية بنسبة 3.67%، مغلقًا عند 0.315 جنيه، وخامسًا سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 3.34%مغلقًا عند 7.810 جنيه.

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، حيث كان مؤشر السوق الرئيسي EGX30 المتراجع الوحيد، بينما صعد مؤشري EGX70، EGX100 الأوسع نطاقًا.

وانخفض المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.34% إلى مستوى 9981 نقطة، بينما صعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.92% إلى مستوى 1854 نقطة، والمؤشر المئوي بنسبة 0.62% إلى مستوى 2742 نقطة.